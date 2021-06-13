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13 июня 2021, 17:48

Пожарный поезд тушит дома и склады на Аппаратной в Екатеринбурге

Пожар на Аппаратной в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 13 июня днём произошло сразу несколько пожаров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге 13 июня произошёл ещё один крупный пожар. Сейчас его площадь в районе ул. Аппаратной, 7 составляет 1 500 кв. м.

На место приехал пожарный поезд. Развёрнут штаб пожаротушения, работают 67 спасателей и 20 единиц техники. До прибытия пожарных из домов эвакуировались 24 жильца, в том числе трое детей.

"Изначально на Аппаратной загорелся частный дом на площади 350 кв. м. По деревянным конструкциям огонь быстро распространился на расположенные рядом складские помещения и кровли двух многоквартирных жилых домов. Информации о пострадавших не поступало. Огнеборцы принимают все меры для локализации пожара", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Днём в Екатеринбурге загорелся также ангар в промзоне на ул. Шефская.

Областная газета Свердловской области

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