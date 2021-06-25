В центре Екатеринбурга произошло масштабное отключение электричества

По информации очевидцев, электричество отключилось в ТРЦ "Гринвич", в "Ельцин Центре" и в офисах возле ТЦ "Алатырь". Фото: Алексей Кунилов.

В центре Екатеринбурга около 16:00 произошло масштабное отключение электричества - под блэкаут попали крупные торговые центры, кафе, рестораны и офисы. Причина сбоя пока не установлена.

"Сегодня из-за повреждения кабельной линии 110 кВ произошло частичное нарушение электроснабжения центральной части Екатеринбурга. В частности, инцидент затронул квадрат улиц Челюскинцев - Малышева - Карла Либкнехта - Репина", - сообщили "Областной газете" в пресс-службе филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго".

По информации очевидцев, электричество отключилось в ТРЦ "Гринвич", в "Ельцин Центре" и в офисах возле ТЦ "Алатырь".

Специалисты "Россети Урал" - "Екатеринбург" провели переключение на резервные схемы электроснабжения в течение 15 минут после инцидента. На данный момент все объекты, попавшие под блэкаут, полностью обеспечены электроэнергией.

Точные причины столь масштабного отключения электричества устанавливаются. Электрики не исключают внешнее воздействие на оборудование.