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25 июня 2021, 16:46

В центре Екатеринбурга произошло масштабное отключение электричества

"Гринвич"

По информации очевидцев, электричество отключилось в ТРЦ "Гринвич", в "Ельцин Центре" и в офисах возле ТЦ "Алатырь". Фото: Алексей Кунилов.

В центре Екатеринбурга около 16:00 произошло масштабное отключение электричества - под блэкаут попали крупные торговые центры, кафе, рестораны и офисы. Причина сбоя пока не установлена.

"Сегодня из-за повреждения кабельной линии 110 кВ произошло частичное нарушение электроснабжения центральной части Екатеринбурга. В частности, инцидент затронул квадрат улиц Челюскинцев - Малышева - Карла Либкнехта - Репина", - сообщили "Областной газете" в пресс-службе филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго".

По информации очевидцев, электричество отключилось в ТРЦ "Гринвич", в "Ельцин Центре" и в офисах возле ТЦ "Алатырь".

Специалисты "Россети Урал" - "Екатеринбург" провели переключение на резервные схемы электроснабжения в течение 15 минут после инцидента. На данный момент все объекты, попавшие под блэкаут, полностью обеспечены электроэнергией.

Точные причины столь масштабного отключения электричества устанавливаются. Электрики не исключают внешнее воздействие на оборудование.

Областная газета Свердловской области

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