В Кировграде строители обнаружили 27 миномётных мин

Взрывоопасные предметы передали полицейским. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области

В свердловском городе Кировград строители обнаружили в земле более двух десятков миномётных мин. Сапёры с соблюдением необходимых требований безопасности передали взрывоопасные предметы сотрудникам полиции для дальнейшей экспертизы.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, строители обратились в дежурную часть и сообщили, что при проведении работ обнаружили в черте Кировограда предмет, схожий с миномётной миной. На место обнаружения из Нижнего Тагила прибыла группа разминирования ОМОН.

Специалисты обследовали предмет и подтвердили, что это сильно повреждённая коррозией 50-мм миномётная мина без взрывателя. Сотрудники Росгвардии осмотрели прилегающую территорию и обнаружили еще 26 минометных мин аналогичного калибра.

Напомним, в октябре 2019 года под Нижним Тагилом в районе посёлка Ключики обнаружили боеприпас времён Второй мировой войны. Боевой снаряд уничтожили сапёры.