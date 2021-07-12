В ДТП на ЕКАДе погибла 57-летняя автомобилистка

Погибшая женщина имела 25-летний стаж управления автомобилем. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

На 38 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги 12 июля произошло ДТП с тремя машинами. 57-летняя женщина, управлявшая автомобилем Hyundai Solaris, погибла на месте.

По данным Госавтоинспекции Екатеринбурга, водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь по ЕКАД со стороны ул. Космонавтов в сторону Серовского тракта, допустил выезд на встречную полосу и столкновение с автомашиной "Газель", которую от столкновения отбросило на стоящую у края проезжей части автомашину Scania.

Женщина, находившаяся за рулём машины Hyundai, погибла до приезда скорой помощи. 53-летний водитель автомобиля Scania, 21-летний водитель и 33-летний пассажир Газели были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Участников аварии извлекали из машин сотрудники МЧС при помощи специального оборудования.

Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, погибшая женщина имела 25-летний стаж управления автомобилем. Она шесть раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД, в частности, за превышение скорости и пересечение стоп-линии.

На место аварии выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга и Свердловской области, а также региональный следователь специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД. По факту происшествия проводится расследование.