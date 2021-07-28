В Екатеринбурге и Тугулыме ночью горели автомобили Toyota

Судя по опубликованным снимках машины, припаркованные рядом со сгоревшей иномаркой в Екатеринбурге, не пострадали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 28 июля сгорела Toyota Camry. Инцидент произошёл на ул. Военной.

Сообщение о возгорании иномарки на Вторчермете поступило в диспетчерскую в 3:01. На место происшествия были направлены 9 спасателей на двух спецмашинах. Они справились с огнём в течение двух минут, однако Toyota Camry спасти не удалось. Она сгорела полностью на площади 6 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ведомстве также рассказали о ночном пожаре в Тугулымском ГО. Огонь там повредил сразу две машины. Ещё одна Toyota Camry сгорела полностью, у Lada Priora обнаружены повреждения. Площадь возгорания на ул. Восточной составила 5 кв. м. Машины в течение пяти минут тушили 6 спасателей.