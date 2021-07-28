Темы дня

Общество / Происшествия
28 июля 2021, 07:26

В Екатеринбурге и Тугулыме ночью горели автомобили Toyota

Пожар на Вторчермете

Судя по опубликованным снимках машины, припаркованные рядом со сгоревшей иномаркой в Екатеринбурге, не пострадали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 28 июля сгорела Toyota Camry. Инцидент произошёл на ул. Военной.

Сообщение о возгорании иномарки на Вторчермете поступило в диспетчерскую в 3:01. На место происшествия были направлены 9 спасателей на двух спецмашинах. Они справились с огнём в течение двух минут, однако Toyota Camry спасти не удалось. Она сгорела полностью на площади 6 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ведомстве также рассказали о ночном пожаре в Тугулымском ГО. Огонь там повредил сразу две машины. Ещё одна Toyota Camry сгорела полностью, у Lada Priora обнаружены повреждения. Площадь возгорания на ул. Восточной составила 5 кв. м. Машины в течение пяти минут тушили 6 спасателей.

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.07.2021, 22:03 / Политика
Глава НОМ пообещал оказать поддержку Общественной палате Свердловской области при проведении голосования
29.07.2021, 21:14 / Общество
Усадьбу Нурова в Екатеринбурге за 100 миллионов рублей превратят в арт-кластер
29.07.2021, 20:20 / Общество
В турецком Мармарисе началась эвакуация постояльцев отелей
29.07.2021, 19:28 / Общество
Болгария упростила правила въезда в страну иностранцев
29.07.2021, 19:09 / Общество
Модуль "Наука" успешно пристыковался к Международной космической станции