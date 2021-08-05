Несмотря на риски отдыха в Турции сейчас, свердловчане не отказываются от уже купленных путёвок Фото: Павел Ворожцов

С конца июля лесные массивы Турции охвачены пожарами. Ситуация постепенно стабилизируется, но, как сообщили «Облгазете» в бюро международного туризма «Спутник», спрос на путёвки из Свердловской области в этом направлении упал на 30–40 процентов.

– Побережье Аланьи было затянуто дымом, в море плавал пепел, а вечером над горами можно было увидеть красное зарево огня, но в отелях делали музыку погромче, чтобы не создавать панику, – рассказывает «Облгазете» екатеринбурженка Вероника Лапушко, которая на днях вернулась с отдыха в Турции. – Небо почти всё время было затянуто дымкой, в воздухе – запах гари, на балконе каждый день обнаруживала пепел.

Подобные отзывы об отдыхе на турецком берегу сейчас делают своё дело: часть людей перестала приобретать путёвки в Турцию на ближайшее время. Но в целом спрос на отдых в этом направлении не исчез и в турфирмах считают, что скоро он снова начнёт расти.

– Турция всё также пользуется спросом, потому что это самый адекватный отдых за приемлемые деньги, – рассказала журналисту «Облгазеты» директор по продажам сети туристических агентств «Кругосветка» Анна Барыкина. – Сейчас, к сожалению, много мест отдыха, где нужны прививочные сертификаты против коронавируса, а в Турции достаточно только ПЦР-теста, поэтому многие выбирают именно этот отдых на Средиземном море. Тем более что он нередко выходит дешевле, чем на Чёрном море в России.

Путёвки в Турцию в «Кругосветке» продают, как и раньше, но теперь с некоторыми ограничениями. Например, под временным запретом Бодрум и Мармарис, где огонь ещё не локализован, но эти места, по словам Анны Барыкиной, всегда не пользовались высоким спросом. Туристов предупреждают о пожароопасной ситуации и предлагают путёвки в Белек, Анталию, Аланию или Кемер, где ситуация более спокойная.

Между тем отмены или переноса уже купленных путёвок в Турцию среди свердловчан не наблюдается. По данным пресс-службы аэропорта Кольцово в период с 28 июля по 4 августа на рейсах в этом направлении было обслужено 27,6 тысячи пассажиров, что сопоставимо с показателями предыдущей недели.

При это возможность отказаться от поездки в Турцию из-за пожаров там у уральцев есть. Правда, начиная с двух недель до начала тура при отмене путёвки, по словам директора бюро международного туризма «Спутник» Екатерины Волковой, могут вводиться штрафные санкции до 100 процентов от первоначальной суммы.

– Фактически понесённые затраты удерживает туроператор, – поясняет Екатерина Волкова. – Это могут быть авиабилеты или плата за отель, где штраф может равняться сумме уплаты за один или несколько дней. Но всё индивидуально и зависит от многих обстоятельств.

Федеральное агентство по туризму рекомендует туристам, которые уже находятся на отдыхе в Турции, следить за обстановкой и по возможности не покидать территорию отелей, следовать рекомендациям властей. А тем, кто ещё планирует отдых, советуют быть на связи со своими туроператорами и следить за обстановкой. По данным Министерства иностранных дел России, угрозы здоровью и безопасности россиян нет. Информации о том, что кто-то из наших туристов пострадал от пожаров в Турции, также не поступало.

– Сухая и ветреная погода без осадков сильно влияет на сложность тушения пожаров. Так как в Турции как раз довольно активные ветра и температура воздуха около плюс 30 градусов по Цельсию, а пожары вспыхивают на больших площадях по всему побережью, то их тушение может затянуться на долгое время, – считает начальник отдела охраны и защиты лесов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Сергей Григорьев. – Но пожары в Турции происходят в основном в горах и распространяются вверх по склону – вероятность спуска огня к пляжам не очень велика. Если пожар застал вас в лесу, то следует искать безопасные, безлесные участки, как правило, с ручьями или болотами – там, где влажно. В таких местах пожар не будет распространяться высоко. В Турции следует спускаться ниже по склону или прямо в море.

Кстати Для помощи в тушении пожаров в Турции Россия направила три противопожарных самолёта Бе-200, пять самолётов Ил-76 и три вертолёта Ми-8. Между тем в Якутии по-прежнему бушует огонь, и часть общественности возмутило то, что наша страна направила технику для тушения пожаров в другое государство. Но использование такой техники в условиях тайги и удалённости очагов пожаров от водоёмов малоэффективно, зато оправданно на побережье, где сейчас бушуют пожары в Турции.

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