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5 августа 2021, 18:40

В 5-этажке на Уралмаше взорвался газ

пожар

В результате ЧП пострадал один человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в многоквартирном доме на улице Стахановская взорвался газ. В результате огнём оказалась объята одна из квартир многоэтажки.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 17:37. В 17:45 первые пожарные расчёты прибыли к месту вызова.

К моменту приезда огнеборцев на первом этаже 5-этажного жилого дома горела квартира на площади 46 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 80 человек, из них 15 детей. Один человек пострадал.

В 17:58 пожар был локализован. Пожарные предпринимают все действия для скорейшей ликвидации возгорания. В тушении были задействованы 5 единиц техники, 15 человек личного состава. Сейчас огнеборцы производят разбор и проливку сгоревших конструкций.

Областная газета Свердловской области

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