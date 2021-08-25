Как на самом деле тушат пожары в лесах Свердловской области?

Садовод Роман из ведра заливает огонь в лесу. Фото: Галина Соловьёва

Жара и сушь стоит на Среднем Урале с мая, но именно в августе полыхнули пожары в лесах. Да ещё какие! Самый крупный – в Пышминском городском округе, там огонь захватил 1 873 гектара. Самый громкий – в Первоуральском городском округе. Его площадь вдвое меньше, но близость к уральской столице и перекрытие на три с половиной часа движения по федеральной трассе привлекли к нему больше внимания. Журналисты «ОГ» побывали в эпицентре пожаров под Первоуральском, возле озера Глухого и горы Волчиха и увидели, что там на самом деле происходит.

В дыму и огне

Столб дыма над лесным массивом виден за много десятков километров. Периодически ветер, который вроде бы совсем неощутим, наклоняет столб то вправо, то влево. Зрелище эпическое. Редакционная машина пересекает железнодорожный переезд, сворачивает направо. Грунтовка идёт параллельно железной дороге, отделяя её от лесного массива. Вскоре открывается картина природного бедствия. В одном месте лес перерезает свежевспаханная полоса иссушенной, превращённой в пыль земли со следами гусениц. Слева от неё – лес живой, справа – частью выжженный, частью догорающий.

Идём по минерализованной полосе. Чем дальше углубляемся в лес, тем гуще дым, сильнее запах гари, больше языков пламени. И всё оглушительнее треск впереди — это огонь пожирает траву, подлесок, деревья. Огонь стелется понизу, но лёгкий порыв ветра мгновенно придаёт ему сил: в одном месте до самой макушки вспыхивает небольшая сосёнка, в другом — берёза. Фотокор от неожиданности отшатывается, нога проваливается в пустоту — почва прогорела примерно на полметра. И я вспоминаю ответ руководителя Уральской базы авиационной охраны лесов Романа Лежнина на мой вопрос, почему так долго не удаётся справиться с пожаром:

– Вокруг озера Глухого места болотистые, толщина мха сантиметров сорок, – объяснил он. – Поскольку много месяцев стоит жара, вода ушла, остались сухой торф, мох и пересохшая лесная подстилка. Проливать водой огонь в таких местах бесполезно, почва пропускает влагу как губка, а сверху остаётся сухой.

Окарауливание

Возвращаемся на грунтовку и едем дальше. На обочине сидят трое мужчин в форме с эмблемами МЧС. Останавливаемся, здороваемся. Они объясняют свою задачу — следить, чтобы огонь не перекинулся через дорогу на железнодорожное полотно. Между тем на путях стоит длинный состав из цистерн с надписями «бензин», «пропан», «нефть», платформ с кругляком. Почему он стоит в нескольких метрах от тлеющего леса – непонятно. Только по нашим наблюдениям он находился здесь часа три, прежде чем двинуться с места.

Один из сотрудников МЧС начинает рассказывать, как идёт борьба с огнём, сетует, что сократили в своё время лесоохрану, вот и пожинаем результаты. Но другой его осекает и твёрдо говорит нам:

– Зачем вы вытягиваете из нас информацию? За ней вы должны обращаться в пресс-службу областного главка.

Чуть дальше, на обочине, расположился дозор людей в камуфляжной одежде, возле них – компактная электропила. Объясняют: если дерево упадёт на дорогу, будет чем распилить его и убрать. Они же показывают, как проехать к садоводческому товариществу «Мирный», вдоль которого проходит фронт пожара.

Ворота в сад широко распахнуты. Заезжаем. Слева — импровизированный штаб МЧС. Пожарный и аварийно-спасательный автомобили, квадроцикл… Здесь же возле походного столика сидят спасатели. Начальник 10-го пожарно-спасательного отряда МЧС Руслан Атамурадов скупо объяснил, что они ведут окарауливание — следят, чтобы огонь не перекинулся на садовые домики и люди не пострадали.

– Если выйдете за забор и пойдёте вдоль него, увидите садоводов, которые несут дежурство, – добавляет он.

Мы направляемся к пролому в заборе, возле которого сидит сотрудник МЧС. Узнав, что «старший разрешил», он нас пропускает, советуя не углубляться в лес: деревья падают.

С лейкой наперевес

На расстоянии метров десяти от забора, вдоль него, идёт свежевспаханная полоса. А за ней — частично сгоревший и всё ещё тлеющий лес. Вскоре видим молодых мужчину и женщину, которые из шланга наполняют водой вёдра, лейку и пятилитровые пластиковые бутыли. Это Роман и Светлана. Они с тревогой следят за тем, как за минерализованной полосой то там, то здесь вспыхивают языки пламени, идут туда и заливают огонь.

– Пожар в лесу возле озера начался ещё 14 августа, – рассказывает Светлана. – Как раз в день открытия сезона охоты. Уж не знаем, как его тушили, но особой активности пожарных не замечалось. Лишь когда люди стали задыхаться от дыма, писать и выкладывать снимки разошедшегося огня в соцсетях, приехали журналисты и началось движение.

– Нашему саду уже больше трёх десятков лет, а такого страха не помню, – вступает в разговор подошедшая бабушка Светланы Тамара Дмитриевна. – Когда огонь вплотную подошёл к саду, хозяева участков весь день и ночь дежурили, из шлангов и вёдер поливали землю.

Потом пожарные проложили минерализованную полосу и пустили встречный пал — в надежде, что огонь уничтожит пищу для большого природного пожара и тот задохнётся. Расчёт, увы, не оправдался. Огромный и страшный пожар продолжает бушевать. Продолжает гореть и лес, который подожгли огнеборцы.

Вместе со Светланой и Романом мы берем ёмкости с водой и идём туда, где вспыхивают языки пламени. С каждым шагом, с каждым десятком метров воздух становится гуще от дыма и частиц пепла, которые в нём кружат. Глаза слезятся, дыхание перехватывает. А впереди — будто преисподняя ада, густое серо-красное марево. Оттуда то и дело долетают звуки падения деревьев. Всё. Дальше идти нельзя.

Загасив несколько мелких очагов огня, возвращаемся обратно. Налетает ветерок и снова вздымает огонь по соснам и берёзам. Мы ускоряем шаг. Выбираемся на нейтральную полосу, подставляем опустошённую тару под струю воды. И тут к нам приближается квадроцикл МЧС.

– Ребята, почему садоводы сами заливают огонь, а вы им не помогаете? – спрашиваем их.

Парни берут большую лейку и едут на квадроцикле к очередному вспыхнувшему костру…

Пожар локализован

Узнав, что фотокорреспондент сняла, как сотрудники МЧС гасили пламя из лейки и с помощью веника из веток, Руслан Атамурадов, который поначалу отправлял нас за информацией в пресс-службу своего ведомства, решил нас просветить.

– Вся площадь пожара опахана по периметру, – объясняет он. – Пожар локализован, внутри работают отряды авиабазы. Но по сути теперь остаётся ждать, когда всё прогорит или когда зарядят хорошие дожди и погасят пламя. Так что садоводы зря поливают тлеющие пеньки – это не поможет.

Наверное, он прав. Но каково людям жить рядом с тлеющим лесом? И где гарантия, что не поднимется ветер и не превратит низовой пожар в верховой, не перекинет огонь на дома?

– В таком смешанном лесу, как здесь, верховой пожар невозможен, – заверил Руслан Атамурадов.

Дай-то бог. Но когда имеешь дело со стихией, лучше перестраховаться. Местные жители рассказывают, и огнеборцы, с которыми нам удалось переговорить, это подтверждают: при тушении пожара на Глухом поначалу была допущена ошибка. Недооценили опасность, и начавшийся на девяти гектарах леса пожар распространился на 780 гектаров. Слишком узкую траншею проложили сначала вдоль кромки огня, и он её с лёгкостью преодолел.

А сейчас действительно остаётся ждать, когда лес выгорит. Дождей-то так и нет. Ущерб природе трудно оценить. Огонь пожирает великолепные сосны, берёзы, травяную подстилку, грибницу.

– Тут богатейшие черничные поляны, – вздыхает Тамара Дмитриевна. – Теперь ягод не видать лет десять, грибов – лет пять.

Лес сам не горит

На обратном пути услышали по радио информацию, что в Екатеринбурге приземлился самолёт Бе-200, предназначенный для тушения пожаров. Но не успели мы порадоваться, как ведущий сообщил, что самолёт сел только для дозаправки. А когда выехали на трассу, увидели вдали уже не один, а два мощных столба дыма. Это вспыхнул очередной лесной пожар на горе Волчихе. Рванули туда, но наткнулись на многокилометровую пробку. Трасса Екатеринбург – Пермь была перекрыта на три с половиной часа, так как солидный её участок укутал чёрный дым, и огонь подбирался вплотную к обочине…

Перекрывали в этот день, правда, ненадолго, и движение по трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган. Причина – сильное задымление из-за пожара в лесах близ Каменска-Уральского.

– Во время перекрытия трасс наши сотрудники контролируют обстановку, направляют автотранспорт в объезд, следят за самочувствием водителей, – рассказали в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Интересно, что в тушении пожара на горе Волчихе участие принимает и авиация – сбрасывает воду на очаги. По словам Романа Лежнина, из Якутии вернулись пожарные-десантники, которые также включились в тушение свердловских лесных пожаров.

– В этом году по сравнению с предыдущим пожаров в нашем регионе в два раза больше, а их площадь больше почти в пять с половиной раз, – заявил на пресс-конференции, которая состоялась в понедельник, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. – Конечно, жара способствует распространению огня, но поджигают леса люди. Так было на озере Глухом, на озере Большом на севере области.

Виной пожара на горе Волчихе, по предварительным данным, также стал поджог. И все в голос твердят о том, что августовские пожары связаны с началом сезона охоты на разную дичь.

Цифры По данным Авиалесоохраны, 25 августа на территории Свердловской области действовал 51 лесной пожар на общей площади более 6,4 тысячи га. С начала недели площадь лесов, охваченных огнём, выросла в три с лишним раза. В тушении природных пожаров принимает участие 429 человек личного состава лесоохраны и 309 сотрудников МЧС, 239 единиц техники, в том числе 48 пожарных машин, 14 бульдозеров, 46 тракторов.

Комментарий Заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов в своём Инстаграме 24 августа: «Аномальная жара вызывает не только природные пожары, смог и гарь, от которых накрывает населённые пункты. Горят полигоны ТБО. Не менее опасны для здоровья продукты горения твёрдых бытовых отходов. Вся таблица Менделеева поднимается в воздух. Сейчас нахожусь на полигоне ТБО под Красноуфимском, 3-й км автодороги Красноуфимск – Семенчи, который загорелся 20 августа. Принимаются все меры для тушения: производится пролив тлеющего бытового мусора (проложена магистральная линия с о. Бутки протяжённостью 1,5 км диаметром 150 мм), проводится окапывание и отсыпание территории возгорания на площади 2 га. На текущее время на полигон было завезено 900 тонн грунта, в течение ведения работ завезено 2 550 тонн грунта. По данным Роспотребнадзора, в близлежащих жилых районах пробы воздуха соответствуют нормам ПДК воздуха. На месте работают 25 человек и 14 единиц техники.»

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва