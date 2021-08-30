В Екатеринбурге поймали поджигателей автомобиля бизнесмена

В Екатеринбурге полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в поджоге машины. Транспортное средство пострадало из-за долгов своего хозяина - 36-летнего директора фирмы, специализирующейся на торговле цветами.
По данным пресс-секретаря свердловского регионального главка МВД Валерия Горелых, в ночное время неизвестные подожгли Range Rover, стоящий на ул. Старых Большевиков. В результате у машины выгорел отсек двигателя и часть салона. Заявление об инциденте поступило в полицию от бизнесмена 20 августа.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены причастные к данному преступлению граждане - екатеринбуржцы 27 и 28 лет. Известно, что до происшествия между потерпевшим и его контрагентами по цветочному бизнесу возник конфликт из-за числящегося за бизнесменом долга. По версии следствия, на должника таким образом решили надавить.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога). Наказание, предусмотренное за подобное деяние, может составлять до пяти лет лишения свободы.
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