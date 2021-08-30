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Общество / Происшествия
30 августа 2021, 12:59

В Екатеринбурге поймали поджигателей автомобиля бизнесмена

поджёг машины

От огня также пострадал припаркованный рядом Audi Q3. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

В Екатеринбурге полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в поджоге машины. Транспортное средство пострадало из-за долгов своего хозяина - 36-летнего директора фирмы, специализирующейся на торговле цветами.

По данным пресс-секретаря свердловского регионального главка МВД Валерия Горелых, в ночное время неизвестные подожгли Range Rover, стоящий на ул. Старых Большевиков. В результате у машины выгорел отсек двигателя и часть салона. Заявление об инциденте поступило в полицию от бизнесмена 20 августа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены причастные к данному преступлению граждане - екатеринбуржцы 27 и 28 лет. Известно, что до происшествия между потерпевшим и его контрагентами по цветочному бизнесу возник конфликт из-за числящегося за бизнесменом долга. По версии следствия, на должника таким образом решили надавить.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога). Наказание, предусмотренное за подобное деяние, может составлять до пяти лет лишения свободы.

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

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