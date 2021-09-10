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10 сентября 2021, 13:52

В Екатеринбурге на проспекте Ленина с рельсов сошёл трамвай

трамвай

Сойдя с рельсов, вагон проехал два квартала. Фото: Галина Соловьёва

На проспекте Ленина в Екатеринбурге с рельсов сошёл трамвай 13-го маршрута. Авария произошла на участке пути между остановками «Восточная» и «Бажова» в начале 12-го дня.

Как рассказал «Областной газете» кондуктор второго вагона, когда трамвай тронулся от остановки на улице Восточной, он услышал громкий удар и сразу же подал сигнал вагоновожатому, но тот продолжил движение.

Фото: Галина Соловьёва

В момент, когда трамвай начал тормозить на остановке «Бажова» второй вагон занесло, и он разрушил ограждение остановки. Оно в свою очередь повредило два двигавшихся параллельно с железнодорожными путями автомобиля.

Фото: Галина Соловьёва

В результате ЧП никто не пострадал. Значительные повреждения получило дорожное покрытие на остановках «Восточная» и «Бажова». Колёсная пара трамвая сильно разрушена и, вероятно, восстановлению не подлежит.

Фото: Галина Соловьёва

Сейчас на месте происшествия работают бригады ремонтников. Они спешно устраняют последствия схода вагона с рельсов.

Фото: Галина Соловьёва

Когда будет восстановлено движение, и что явилось причиной ЧП, неизвестно — в Екатеринбургском трамвайно-троллейбусном управлении отказались предоставить комментарий.

Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва
Фото:
Областная газета Свердловской области

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