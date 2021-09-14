Опасно ли в конце сентября повстречать в лесу змею?

На Среднем Урале из-за холодного климата гадюки имеют чёрный окрас, поэтому их часто путают с ужами Фото: Настасья Боженко

Змеиным днём наши предки называли 27 сентября. Считалось, что в этот день нельзя ходить в лес: по народным поверьям, все ползучие гады в это время ищут место, где могут укрыться на зиму, и поэтому вероятность встречи с ними велика. Более того, хозяева в деревнях старались закрыть все двери, потому что бытовало поверье – змеи ползут к особому месту в лесу, где находится гадючий камень, и могут ненароком попасть в погреб, сарай или жилище. День этот наступит почти через пару недель, но мы решили заранее выяснить, что в этом правда, а что нет.

Неужели в конце сентября, когда у нас обычно появляются опята и в тронутом желтизной лесу так приятно и безопасно гулять (клещей-то нет!) велика вероятность нарваться на другую опасность – укус гадюки?

– Змей – и гадюк, и ужей – в походах мы встречаем обычно весной, когда они выползают из своих зимних убежищ. А вот осенью, перед тем как они залягут в спячку, встречать пресмыкающихся не приходилось. Так что желать им спокойной ночи нам не пришлось, – пошутила директор туристического культурно-исследовательского центра «Команда искателей приключений» Наталья Бердюгина.

Удивился вопросу журналиста и заведующий музеем Института экологии растений и животных УрО РАН Николай Ерохин.

– Поздновато вы со своим змеиным днём обратились, змеи давно ушли у нас в спячку, – сказал Николай Ерохин. – Вообще, все народные поверья рассчитаны на среднюю полосу европейской части страны: там теплее, чем у нас, на Среднем Урале.

Но то, что в момент поиска места для зимовки змеи могут проявлять активность, подтвердил заведующий кафедрой биоразнообразия и биоэкологии Института естественных наук и математики Уральского федерального университета профессор Владимир Вершинин.

– Если бы вы были где-нибудь на Дальнем Востоке, в районе Уссурийского заповедника, вы бы могли наблюдать, как большое количество щитомордников или выходят с зимовки или уходят на зимовку, – прокомментировал Владимир Вершинин. – Но в наших лесах вы этого не увидите: у нас змей не так много.

В подтверждение Владимир Леонидович рассказал забавный случай: в одном из населённых пунктов нашей области подняли тревогу из-за якобы большого нашествия змей, предложили оплатить их отлов. Ученик Владимира Вершинина отправился туда, но отловил всего две гадюки – змеи «кончились».

Как выяснилось, на Урале змеям чаще достаётся от человека. По словам Владимира Вершинина, многие хватаются за палку при одном виде змеи. При этом погибают не только потенциально опасные гадюки, но и безобидные ужи и похожие на змей ящерицы-веретеницы.

Так что ходить в сентябре в лес в наших краях безопасно – змеи в это время года заняты своими делами.

Фото: Максим Смагин

ЭТО ИНТЕРЕСНО Если змей у нас на Урале сравнительно немного, откуда тогда в топонимике края часто встречаются «змеиные» названия? Змеиная горка, например. – Из-за нашего достаточно холодного климата змеи любят греться на скальных выходах, а скальные выходы – небольшие горки, – поясняет Николай Ерохин. – Как правило, это выходы либо кварцев, либо метаморфических пород, которые содержат в себе или драгоценные металлы, или золото. Так вот, оказывается, почему у Павла Бажова Великий Полоз имел власть над золотом! Объяснил мой собеседник и то, почему на Среднем Урале гадюки чёрные, из-за чего их часто путают с ужами. Нормальная окраска гадюки коричневая, а на Урале гадюки тёмного окраса: он лучше прогревается, что необходимо им в нашем климате.