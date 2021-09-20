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20 сентября 2021, 12:56

В ДТП с грузовиками на федеральной трассе в Свердловской области один человек погиб, двое пострадали

ДТП

Вероятно, водитель КамАЗа уснул за рулём. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области произошла серьёзная дорожная авария, в результате которой один человек погиб, ещё двое пострадали. ДТП случилось поздним вечером на федеральной трассе «Пермь — Екатеринбург».

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, установлено, что около 22:00 19 сентября на 246 километре федеральной автодороги «Пермь - Екатеринбург» водитель грузового автомобиля КамАЗ с полуприцепом «Тонар», ехал со стороны Перми в направлении Екатеринбурга. Он допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с седельным тягачом Scania, который буксировал полуприцепом Schmitz.

Фото: УГИБДД ГУ МВД РОссии по Свердловской области

В результате ДТП 50-летний водитель отечественного грузовика с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в реанимационное отделение Бисертской горбольницы. Сейчас он в коме. 54-летний мужчина, который управлял импортным тягачом, погиб на месте ДТП до приезда скорой. 30-летний мужчина-пассажир, находившийся в спальном отделении Scania, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Бисертскую ГБ.

Вероятно, водитель КамАЗа уснул за рулём. Точную причину ДТП установит следствие.

Областная газета Свердловской области

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