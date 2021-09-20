Пермский стрелок остался жив

Стрелок находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Фото: Галина Соловьёва

Стрелок, открывший огонь в Пермском государственном университете, остался жив после ранения. Ранее сообщалось, что он полученной травмы он скончался.

Тимур Бекмансуров находится в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Как сообщает ТАСС, злоумышленник владел оружием законно. "Гражданин, устроивший стрельбу в Перми, владел охотничьим оружием на законных основаниях", - сказал агентству официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Все необходимые документы стрелок оформил до того, как вступил в силу новый закон, ужесточающий медосмотр и требования для кандидатов на получение оружия.

По обновлённым данным, в происшествии пострадали 28 человек. Часть из них госпитализированы с травмами и ранениями различной степени тяжести.

Из-за трагедии в регионе 21 сентября объявлен днём траура. Сегодня, 20 сентября, отменены занятия в школах, техникумах и колледжах. Губернатор Пермского края пообещал, что семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов направил своего заместителя на место стрельбы для расследования уголовного дела. Именно правоохранительные органы будут устанавливать причины происшествия. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Была проделана немалая работа, внесены изменения в законодательство, приняты все необходимые меры, чтобы выполнить поручение президента, которое было ранее дано. К сожалению, трагедия произошла, и её предстоит проанализировать", - сказал Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших. К главе государства присоединилось правительство ФРГ. Там сказали, что потрясены происшедшим в Пермском государственном университете и соболезнуют всем, кто понёс утрату.

Напомним, сегодня днём в Пермском госуниверситете началась стрельба. Погибло несколько человек.