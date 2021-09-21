Маломерные суда на Среднем Урале остались без штрафстоянок

Речные прогулки на катерах и яхтах по акватории Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге пользуются большой популярностью у горожан. Фото: Галина Соловьёва

В этом году в нашем регионе выдалось аномально жаркое лето. И вполне естественно, что свердловчане потянулись к водоёмам. Наряду с привычным купанием люди всё чаще предпочитают активные виды отдыха на воде – катание на яхтах и аквабайкинг. Но это не всегда безопасно для отдыхающих – то и дело на озёрах и реках случаются инциденты с катерами и моторными лодками. Чтобы их предотвратить, Уральская транспортная прокуратура провела масштабную проверку водного транспорта. В Свердловской области, которая занимает второе место по числу маломерных судов в Уральском регионе, проверки не выявили серьёзных нарушений. Но вопросы к судовладельцам всё же есть. О них в интервью «ОГ» рассказал Уральский транспортный прокурор Владимир ДРОЗДЕЦКИЙ.

Без гибели людей

– Владимир Анатольевич, сколько маломерных судов сейчас находится в личном пользовании у жителей Свердловской области?

– Всего в Уральском транспортном регионе – а это не только субъекты УрФО, но и Пермский край с Оренбургской областью – на учёте стоит более 115 тысяч маломерных судов. На Свердловскую область приходится порядка 31 тысячи, или 27 процентов от общей цифры. Это достаточно серьёзный флот: больше только в Челябинской области – 37 тысяч судов. По закону больших чисел мы понимаем, что такое огромное количество транспортных средств приводит к большему числу инцидентов на воде. И это только то, что мы видим по официальной статистике. Поэтому наше внимание к водному транспорту должно быть таким же объёмным, чтобы пресечь возможные правонарушения.

– Чем вызвано столь большое количество маломерных судов на Среднем Урале – ростом благосостояния людей или другими факторами?

– Суда везде разные. На озере Таватуй один спектр катеров, а на реке Тавда – совершенно иной. Кто-то покупает яхты, потому что ему позволяют доходы, а для кого-то это средство заработка. Тут проблема другая. Она заключается в достоверности учёта маломерных судов как таковых. Есть же определённые параметры: до 20 метров в длину, вместимостью до 12 пассажиров. Но длительное время действовал заявительный порядок их регистрации. Заявляет человек судно как маломерное, его так и ставят на учёт. Мы приступили к анализу и увидели, что это не всегда так. Есть примеры, когда под видом маломерных ставят на учёт пассажирские суда, которые должны проходить государственную регистрацию и обязательный ежегодный техосмотр. Судовладельцам выгодно пребывать в серой зоне, потому что это позволяет им уходить от внимания правоохранительных органов. Такие случаи не единичны: только в Свердловской области мы выявили их около десятка. Мы хотим, чтобы люди легализовали свои суда добровольно, иначе придётся вмешаться нам.

Эвакуатор для катеров

– Водный транспорт сродни автомобильному – нередки случаи, когда катерами и другими судами управляют в нетрезвом виде. В этом году в нашем регионе фиксировались подобные нарушения?

– Конечно, их не более двадцати, но все они находятся в поле зрения Уральской транспортной прокуратуры. Как правило, вождение маломерных судов в нетрезвом виде приводит к трагическим ситуациям не только с травмированием, но и со смертью людей. В текущем году, к счастью, обошлось без этого, а вот в прошлом погибли семь человек. Если мы и регистрируем такие происшествия, то обычно не в Свердловской области, а в соседних регионах, где есть крупные водные артерии – в Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Вопрос этот многогранный, он не решается одними только запретительными мерами. Поэтому прокуроры работают на упреждение: мы сопоставляем списки судовладельцев со списками граждан, имеющими противопоказания к вождению из-за алкогольной или наркотической зависимости.

– Но ведь наверняка есть и те, кто без каких-либо противопоказаний садится за руль судна в нетрезвом виде?

– Да, их как раз большинство. Но здесь на передний план выходят вопросы личной дисциплины людей и пропаганды трезвого вождения со стороны Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (ГИМС). Потому что, управляя судном и принимая на борт пассажиров, человек должен отдавать себе отчёт, что он несёт ответственность за их жизни, ведь это не просто какое-то развлечение. Одним лишь штрафом дело не должно ограничиваться. Транспортные прокуроры постоянно обращают внимание ГИМС на эффективность работы их сотрудников, насколько они полно и добросовестно выполняют свои законные обязанности по профилактике данных правонарушений. Если посмотреть статистику за этот год, то качество этой деятельности, безусловно, повысилось.

– После задержания пьяных водителей их автомобили эвакуируют на штрафстоянки. А что делают с судами – буксируют в порт приписки?

– Вы правильно провели аналогию со штрафстоянками, проблема очень близкая и вместе с тем сложная. Она упирается в экономику и логистику. Всё зависит от насыщенности маломерными судами конкретной территории и имеющихся транспортных путей. Например, в Челябинской области создали 17 штрафстоянок для судов, просто дооборудовав автомобильные штрафстоянки специальными устройствами и блоками. Суда эвакуируют туда на прицепах и уже на существующей инфраструктуре ведут отдельный учёт водного транспорта, обеспечивая его сохранность. Опять же Челябинская область активно насыщена не только озёрами, но и автодорожной сетью. В Свердловской области всё иначе. У нас неоднородная территория: в центре региона транспортных путей много, а на северо-востоке – мало, что затрудняет перевозку судов к штрафстоянкам. Но постепенно этот вопрос решается: если в прошлом году на весь Уральский регион у нас было 5 штрафстоянок, то теперь – свыше 30.

– Сколько их в на Среднем Урале?

– Пока ни одной. Я поставил эту проблему перед всеми губернаторами регионов, со многими из них у меня состоялись личные встречи. Понимание, что водные штрафстоянки нужны, у руководства Свердловской области есть. Сложности заключаются в том, что вопросы обустройства и содержания таких стоянок, доставки туда судов находятся на стыке компетенции органов власти субъектов РФ и федеральных органов, в том числе с точки зрения нормативного регулирования. Мы предлагаем уральским регионам пойти по челябинскому пути – совместить штрафстоянки для автомашин и маломерных судов. Так поступили ХМАО-Югра, Курганская и Тюменская области. Надеюсь, что на Среднем Урале к этому тоже придут в скором времени.

Речное такси

– Отойдём немного от правоохранительной тематики. Осенью 2018 года бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский озвучил планы по запуску в городе речного такси, которое бы связало по воде микрорайоны ВИЗ и Химмаш. А полгода спустя крупная строительная компания даже представила концепцию этого транспорта. Если её реализуют и по реке Исеть будут курсировать моторные лодки, вашему ведомству придётся взять речное такси под своё крыло?

– У любого прокурора есть функционал – обеспечение законности и надзор за соблюдением законов. Река Исеть хоть и не входит в перечень внутренних водных путей РФ, но надо понимать, что создание речного такси в городе-миллионнике – большая ответственность. Для этого нужно подготовить современную транспортную инфраструктуру, чтобы она была не только удобной, но и безопасной. В первую очередь здесь контрольные полномочия будут у ГИМС. Мы в случае появления такого проекта готовы обеспечить его надзорное сопровождение. И готовы подсказать городским властям на основе имеющегося опыта, как это сделать безопасно, чтобы исключить любые инциденты и чрезвычайные происшествия на воде. Здесь мы готовы сотрудничать. А в дальнейшем, когда речное такси появится, мы обеспечим его надзорное сопровождение в режиме эксплуатации. Мы не оставим без внимания всех, кто будет оказывать эти услуги, будьте уверены.

– Вы сами как на водоёмах отдыхаете?

– Как и любой нормальный человек, я люблю купаться и увлекаюсь рыбалкой. Хотя сейчас не так много времени для этого. Однако в этом сезоне, пока стояла хорошая погода, мне всё же удалось отдохнуть на воде и порыбачить. Надеюсь, что следующее лето будет не менее тёплым. Конечно, работы у прокуроров прибавится, но без этого никак: мы следим за безопасностью людей на транспорте круглосуточно.

Между тем По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, в Свердловской области насчитывается 18 414 рек общей протяжённостью 68 тыс. км. Основные реки – Тавда с Пелымом, Сосьвой и Лозьвой, Тура с Ницей и Пышмой, Исеть, Чусовая и Уфа. В регионе находятся 135 водохранилищ, более 1200 прудов, 2500 озёр общей площадью около 1,35 тыс. квадратных километров. По общей площади озёр и искусственных водоёмов Свердловская области занимает последнее место в УрФО. К наиболее популярным местам отдыха свердловчан на воде относятся озера Таватуй, Чусовское, Исетское, Балтым, Шарташ, водохранилища Волчихинское, Нижне-Сысертское и Верхне-Макаровское, а также Верх-Нейвинский пруд под Новоуральском, Верх-Исетский и Нижне-Исетский пруды в Екатеринбурге. На большинстве этих водоёмов активно эксплуатируются маломерные суда.