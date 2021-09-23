В Свердловской области подозреваемый в убийстве женщины и двух её сыновей признал вину

Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области задержанный по подозрению в убийстве женщины и двух её сыновей, тела которых были обнаружены на месте пожара в Кировграде, дал признательные показания. По факту преступления возбуждено дело по п.п. «а», «в» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних»).

Как рассказали в пресс-службе СКР, сообщение о том, что в ходе тушения пожара в одной из квартир дома на Центральном бульваре обнаружены тела женщины и двух детей с признаками насильственной смерти поступило в правоохранительные органы днём 22 сентября.

По данным следствия, жертвами убийцы стали женщина 1984 года рождения, являвшаяся хозяйкой квартиры, где произошёл пожар, а также двое её сыновей 2017 года рождения. Их тела находились в разных местах квартиры. Очаг возгорания находился в месте расположения дивана.

В состав следственно-оперативной группы вошли следователи по особо важным делам, следователи-криминалисты главного управления криминалистики СКР, отдела криминалистики по Свердловской области, а также следователи территориального отдела СКР. Координацию их работы на месте осуществлял заместитель руководителя СУ СКР по Свердловской области.

Подозреваемый был задержан «по горячим следам». Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1983 года рождения. Во время допроса он признался в содеянном. Следователи провели обыск по месту его проживания, в ходе которого были изъяты предметы, представляющие интерес для следствия.

Обвинение подозреваемому предъявят в ближайшее время. Кроме того, мужчине назначат судебную психиатрическую экспертизу. Следствие намерено ходатайствовать об аресте вероятного убийцы.

Мотив преступления выясняется. Расследование уголовного дела поручено третьему отделу по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Свердловской области. Ход расследования уголовного дела находится на контроле председателя СКР.

Отметим, что злоумышленнику грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.