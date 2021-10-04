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4 октября 2021, 14:40

Упавшая с 10-го этажа екатеринбурженка выжила

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На место выезжала реанимация. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге девушка выпала из окна десятого этажа. Она получила травмы, но осталась жива. В УМВД по Екатеринбургу "Областной газете" сообщили,что по факту происшествия проводится проверка.

Инцидент произошёл накануне около 13:30 в центре Екатеринбурга. Девушка по имени Евгения выпала с десятого этажа дома №21 на улице Вайнера. Как сообщили местные интернет-порталы, ссылаясь на очевидцев, по предварительным данным, у неё закружилась голова, и она опрокинулась через невысокий бортик балкона. Девушка приземлилась на козырёк закрытого ресторана "Суботица", она получила несколько переломов и разбила голову, но осталась жива.

Когда на место подъехали машина скорой помощи и полицейские, девушка была в сознании. Судя по снимкам, распространённым в Интернете, позднее приехала также реанимация. Врачи поставили пострадавшей капельницу, спустили её с козырька и отвезли в больницу.

В пресс-службе минздрава Свердловской области корреспонденту "Областной газете" не смогли рассказать о состоянии пострадавшей, а также о том, в какое учреждение госпитализировали упавшую с 10-го этажа девушку.

В УМВД по Екатеринбургу "Областной газете" сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. "Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции номер 5. По факту происшествия проводится проверка. В настоящее время признаков какого-либо преступления не усматривается", - рассказали "Облгазете" в пресс-службе ведомства.

Областная газета Свердловской области

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