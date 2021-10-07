Крупнейший свинокомплекс Урала оказался в непосредственной близости от очага африканской чумы свиней

Так происходит уничтожение изъятых у населения свиней. Фото: Управление Россельхознадзора по Свердловской области

Впервые за последние 40 с лишним лет в Свердловской области выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС) непосредственно среди животных. До недавнего времени Средний Урал оставался одной из немногих территорий страны, где в постсоветские годы эту заразную болезнь животных не фиксировали в популяции домашних свиней. И вот АЧС уже у нас, беда в том, что очаг болезни оказался в непосредственной близости от крупнейшего в регионе свиноводческого предприятия – свинокомплекса «Уральский».

Приказано уничтожить

27 сентября в одном из личных подсобных хозяйств в селе Калиновское Камышловского муниципального района был выявлен падёж свиней. Ветеринарные врачи взяли пробы, после исследований в Свердловской областной ветеринарной лаборатории в них был выявлен геном вируса африканской чумы свиней. Диагноз подтвердился и после проверки проб в Федеральном центре охраны животных, расположенном во Владимире. Распоряжением губернатора в этом населённом пункте Камышловского района был введён карантин и ограничения, направленные на предотвращение расползания болезни и ликвидации очага. Сама по себе африканская чума свиней не опасна для человека, но среди свиней и кабанов летальность от этой заразы составляет 100 процентов. Поэтому при выявлении вируса АЧС даже у нескольких животных приходится уничтожать всё поголовье, вводить карантин, проводить комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий.

Но одним очагом АЧС в этот раз не ограничилась: 30 сентября в том же Камышловском районе в лесу были обнаружены выброшенными 37 туш свиней. Свалку мёртвых животных организовали явно с умыслом замести следы падежа. И снова по анализу проб патологического материала установлен диагноз – африканская чума свиней. Ситуация очень насторожила власти: на этой неделе губернатор Евгений Куйвашев ввёл режим ЧС в пяти муниципальных образованиях – Камышловском районе, Камышловском городском округе, городских округах Богданович, Сухой Лог, а также Пышминском городском округе. Распоряжениями правительства области от 29 сентября № 580-РП и от 4 октября № 596-РП предписывается изъять в радиусе 20 километров от эпизоотических очагов всех свиней. Животные будут уничтожены. Это коснётся всех, кто держит на этой территории свиней, занимается их убоем или переработкой. Исключение составят лишь предприятия, «отнесённые к компартменту IV». Иначе говоря, это предприятия, по зоосанитарным критериям имеющие самый высокий уровень защиты. На этой территории – это прежде всего свинокомплекс «Уральский», где содержат 250 тысяч свиней и который даёт почти 80 процентов свинины области.

По сути, ради сохранения этого поголовья и придётся пожертвовать небольшим количеством свиней в личных подсобных хозяйствах. Их уничтожение уже ведётся. Так, на той неделе, как сообщили в Богдановичском управлении АПК, в деревнях Волковское, Ильинское, Чернокоровское, Паршина было изъято у населения 13 голов свиней. Согласно распоряжению правительства области, будет произведено возмещение ущерба, понесённого гражданами и юридическими лицами. В управлении Россельхознадзора по Свердловской области затруднились назвать общее количество свиней, которых предстоит изъять и уничтожить, не удалось получить эту информацию и в департаменте ветеринарии Свердловской области. Скорее всего, изъято будет несколько сот голов.

Свинокомплекс в осаде

На самом свинокомплексе «Уральскиий» – подразделении компании «Сибагро» – усилены ветеринарно-санитарные меры. Предприятие расположено на нескольких производственных площадках, одна из которых находится в Камышловском муниципальном районе, в посёлке Октябрьский, который относится к Обуховскому сельскому поселению. От Октябрьского до села Калиновское, где был обнаружен первый очаг АЧС, по прямой всего 4 километра. А в районе посёлка Октябрьский свинокомплекс «Уральский» располагает сразу тремя объектами – репродуктором, площадками доращивания и откорма свиней. Из-за высокой степени защиты ветеринарные ограничения не коснулись этого предприятия, но там ввели свои превентивные меры.

– Ограничения введены нами самостоятельно, – говорит генеральный директор АО «Свинокомплекс «Уральский» Владимир Стогний. -Усиливается надзор за деятельностью сотрудников, введена вахта, работники сейчас живут прямо на производственной площадке, повышены требования к дезинфекции транспорта. Практически мы подошли к ситуации, когда живём в осадном положении. В западной части страны свиноводческие предприятия так живут уже много лет.

Вахта здесь длится неделю, недавно на неё заступила уже вторая смена. Работать на вахте нелегко психологически: у многих совсем рядом семья, дом, но целую неделю ты оторван от всего этого и не можешь общаться с родными. Правда, получаешь за это двойную оплату. И всё ради того, чтобы до минимума сократить риск заноса инфекции на предприятие. По словам Владимира Стогния, вахтовым способом сейчас работают около 130 сотрудников предприятия, в основном те, кто непосредственно заняты уходом за животными.

План не сработал?

Кстати, основная версия того, как инфекция проникла на подворья области, это использование в качестве корма животных пищевых отходов из солдатской столовой. Но чуть больше года назад, в декабре 2020 года, уже был первый «звоночек»: в Нижнем Тагиле обнаружили мясной полуфабрикат, инфицированный вирусом африканской чумы свиней. Заражённое мясо было привезено из другого региона и его вовремя обнаружили. Тогда инфекцию удалось подавить в зачатке, и она не перекинулась на живых свиней. После этого распоряжением правительства Свердловской области №677-РП от 15 декабря 2020 года был утверждён план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории области, рассчитанный на 2021–2023 годы.

Одним из мероприятий в нём значился запрет на скармливание свиньям пищевых отходов без предварительной термической обработки в течение трёх часов. Если версия с пищевыми отходами как источником заражения подтвердится, это значит, что план мероприятий не сработал, его просто не выполняли. А если так, нет уверенности, что где-то не обнаружится новый очаг АЧС.