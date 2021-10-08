Из-за угрозы распространения африканской чумы свиней ветслужба области выступила с обращением к владельцам животных

В таких ямах происходит сжигание туш больных животных или изъятых у населения. Фото: Управление Россельхознадзора по Свердловской области

В связи с появлением очагов африканской чумы свиней (АЧС), департамент информполитики Свердловской области распространил обращение руководства ветслужбы региона к владельцам личных подсобных хозяйств, в которых содержатся свиньи.

«Ситуация с распространением африканской чумы свиней в Свердловской области остаётся напряжённой. Если вы заметили признаки болезни у своих животных: недомогание, вялость, неадекватное поведение – незамедлительно обращайтесь к государственным ветеринарам, которые есть в каждом муниципалитете. Не пытайтесь лечить животных самостоятельно. И если случился падёж, ни в коем случае не выкидывайте трупы свиней на свалки бытовых отходов или в лесной массив. Тем самым вы совершаете уголовно наказуемое преступление», – заявил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Как известно, первый очаг болезни был обнаружен 27 сентября в одном из личных подсобных хозяйств села Калиновское Камышловского района. Позже здесь же в лесу была обнаружена свалка мёртвых животных. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование и выясняют личности владельцев животных. Подобная свалка спустя несколько дней была обнаружена в лесном массиве соседнего городского округа Богданович. А накануне стало известно о двух очагах в исправительных колониях Нижнего Тагила.

«По предварительным данным, причиной возникновения африканской чумы свиней явились пищевые отходы. Напомню, что кормить животных пищевыми отходами из общественных кухонь, столовых категорически запрещено», – заявил ветврач.

Кстати, о существовании такого запрета, введённого распоряжением правительства области более года назад, «Областная газета» напомнила в своём вчерашнем номере. Тот запрет, как видим, не сработал, и теперь мы пожинаем плоды.

Во всех территориях Свердловской области, где были обнаружены очаги АЧС проводится полный комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней. Это предусматривает также изъятие животных из хозяйств, попавших в карантинную зону. По словам Евгения Трушкина, в данном случае предусмотрена компенсация в размере средней цены за килограмм живого веса.

«В настоящий момент проводится ценовая экспертиза, исследование рынка. В ближайшее время с жителями, у которых были изъяты животные, начнём сотрудничать по вопросам возмещения ущерба», – сказал Евгений Трушкин.

Ветврач также напоминает, что африканская чума свиней губительна лишь для животных, людям она не несёт никакой опасности.