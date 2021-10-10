В Татарстане разбился самолёт с парашютистами

В Татарстане потерпел крушение самолёт L-410. На борту воздушного судна находилось 22 человека.
Инцидент произошёл в Мензелинске сегодня утром. На борту самолёта, принадлежащего аэроклубу, были 20 парашютистов и два члена экипажа, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что региональное управление МЧС подтвердило данную информацию.
Напомним, в прошлом месяце такой же самолёт совершил жёсткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли.
Справка "ОГ"
L-410 создавался совместно Чехословакией и СССР с учётом суровых условий эксплуатации. Самолёт идеален для местных авиалиний: он может взлетать с грунтовых аэродромов и совершать в этих условиях посадку. С 2016 года L-410 оснащён лыжами. Русское географическое общество эксплуатирует самолёты для экспедиций на Северный и Южный полюсы.
Сегодня самолёты семейства L-410 летают более чем в 50 странах на пяти континентах. Наибольшим спросом они пользуются в России, Африке, Юго-Восточной Азии, Южной Америке и Европе.
Основные характеристики самолёта L-410:
- Экипаж - два пилота;
- Пассажиры -17-19 человек;
- Максимальная дальность полёта - 675 км;
- Максимальная крейсерская скорость - 246 км/ч (405 км);
- Двигатели GE H80-200;
- Мощность двигателей - 597 кВт каждый;
- Коммерческая нагрузка - 1800 кг.