Американский эсминец попытался пересечь границу России

Эсминец Chafee ВМС США приблизился в пятницу к госгранице России и попытался пересечь её. Власти Америки заявили, что они не нарушали международного права.

Инцидент произошёл накануне во время российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2021", сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. БПК "Адмирал Трибуц" предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и сообщил, что тот находится в районе, закрытом для судоходства из-за артиллерийских стрельб в рамках учений.

"После полученного предостережения эсминец Chafee вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы РФ в заливе Петра Великого", - рассказали в военном ведомстве.

"Адмирал Трибуц" взял курс на вытеснение корабля с территориальных вод России. Американский эсминец изменил направление, когда расстояние между военными суднами оставалось менее 60 км.

В министерстве назвали действия экипажа американского эсминца грубым нарушением Международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.

ВМС США заявили, что действия Chafee осуществлялись в полном соответствии с международным правом и порядком. США продолжат летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право.

"Заявление Министерства обороны России не соответствует действительности. В то время как эсминец ВМС США Chafee проводил рутинные операции в международных водах Японского моря 15 октября 2021 года, российский противолодочный корабль класса "Удалой" подошёл на расстояние 65 ярдов (примерно 59,4 м) к Chafee. Взаимодействие было безопасным и профессиональным", - сказали в Тихоокеанском флоте США.

Минобороны России вызвало американского военного атташе и указало ему на непрофессиональные действия экипажа американского эсминца.