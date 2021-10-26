Темы дня

Общество / Происшествия
26 октября 2021, 18:48

Жителям посёлка Лосиный удалось предотвратить крупный пожар

  Елизавета Силаева
Объявление от соседей

Испуганные пожаром жители Лосиного повесили предупреждающее объявление для соседей. Фото: Екатерина Пищулина

Пожары в Свердловской области не отступают: недавно жители посёлка Лосиный в Берёзовском городском округе заметили возгорание в лесу и с помощью пожарных вовремя предотвратили распространение огня.

– Этот участок выделен в публичной кадастровой карте. Видно, что там ведётся расчистка, вероятно, собственниками. Либо просто кто-то жёг костёр и не затушил, – рассказала «Облгазете» жительница посёлка Лосиный Екатерина Пищулина (Имя изменено по просьбе героини. – Прим. ред.). – Мы хоть и живём ближе всех к лесу, этого огня и не заметили бы, если бы собаки во всем посёлке не всполошились. Пошли за ворота посмотреть, а там метрах в трёхстах увидели огонь: загорелась трава и кустарники.

Жители посёлка сразу позвонили в местное пожарное отделение. Через несколько минут приехали пожарные, но к очагу возгорания машина подъехать не смогла: ни одной дороги к участку, где произошёл пожар, нет.

Заместитель пожарной части посёлка Лосиного Виталий Хрушков предполагает, что владельцы участка, на котором случился пожар, прибирались и, не имея возможности вывезти спиленные деревья, попытались их сжечь.

– Последствия подобного пожара могли бы оказаться серьёзными. Основных торфяников там нет, но так как пожар произошёл в лесу, за крайними домами, люди могли бы просто его не заметить, – говорит Виталий Хрушков. – Это была угроза жилым частным домам. Мы остановили машину в 150 метрах – ближе не подъехать. Пришлось использовать шесть рукавов, чтобы загасить очаг возгорания.

Огонь потушен, но местные жители всё равно напуганы произошедшим.

– Это не единственный участок, к которому не ведёт ни одна дорога. Не хотелось бы, чтобы кто-то ещё решил вот так избавится от «лишнего» леса, – говорит Екатерина Пищулина.

Глава территориального отдела администрации Берёзовского городского округа по посёлку Лосиному Юлия Хрушкова сообщила «Облгазете», что поиск собственника участка, где произошёл пожар, уже идёт: позже будет составлен административный протокол. Что касается дорог, то, по словам Юлии Хрушковой, нужно изучать договор, в котором при выделении земельного участка прописывается, кто несёт ответственность за прокладывание дорог: муниципалитет или собственник.

  • Опубликовано в №200 от 27.10.2021
Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.10.2021, 18:10 / Общество
Павел Креков опроверг информацию о том, что на Среднем Урале закончился "Спутник Лайт"
26.10.2021, 17:29 / Общество
В Свердловской области с 30 октября ресторанам и кафе запретят работать ночью
26.10.2021, 16:13 / Общество
В мэрии Екатеринбурга подвели итоги голосования за лучшую концепцию набережной городского пруда
26.10.2021, 15:48 / Общество
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии до 2031 года
26.10.2021, 15:34 / Общество
В Тюменской области ввели локдаун на период нерабочих дней