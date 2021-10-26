Жителям посёлка Лосиный удалось предотвратить крупный пожар

Испуганные пожаром жители Лосиного повесили предупреждающее объявление для соседей. Фото: Екатерина Пищулина

Пожары в Свердловской области не отступают: недавно жители посёлка Лосиный в Берёзовском городском округе заметили возгорание в лесу и с помощью пожарных вовремя предотвратили распространение огня.

– Этот участок выделен в публичной кадастровой карте. Видно, что там ведётся расчистка, вероятно, собственниками. Либо просто кто-то жёг костёр и не затушил, – рассказала «Облгазете» жительница посёлка Лосиный Екатерина Пищулина (Имя изменено по просьбе героини. – Прим. ред.). – Мы хоть и живём ближе всех к лесу, этого огня и не заметили бы, если бы собаки во всем посёлке не всполошились. Пошли за ворота посмотреть, а там метрах в трёхстах увидели огонь: загорелась трава и кустарники.

Жители посёлка сразу позвонили в местное пожарное отделение. Через несколько минут приехали пожарные, но к очагу возгорания машина подъехать не смогла: ни одной дороги к участку, где произошёл пожар, нет.

Заместитель пожарной части посёлка Лосиного Виталий Хрушков предполагает, что владельцы участка, на котором случился пожар, прибирались и, не имея возможности вывезти спиленные деревья, попытались их сжечь.

– Последствия подобного пожара могли бы оказаться серьёзными. Основных торфяников там нет, но так как пожар произошёл в лесу, за крайними домами, люди могли бы просто его не заметить, – говорит Виталий Хрушков. – Это была угроза жилым частным домам. Мы остановили машину в 150 метрах – ближе не подъехать. Пришлось использовать шесть рукавов, чтобы загасить очаг возгорания.

Огонь потушен, но местные жители всё равно напуганы произошедшим.

– Это не единственный участок, к которому не ведёт ни одна дорога. Не хотелось бы, чтобы кто-то ещё решил вот так избавится от «лишнего» леса, – говорит Екатерина Пищулина.

Глава территориального отдела администрации Берёзовского городского округа по посёлку Лосиному Юлия Хрушкова сообщила «Облгазете», что поиск собственника участка, где произошёл пожар, уже идёт: позже будет составлен административный протокол. Что касается дорог, то, по словам Юлии Хрушковой, нужно изучать договор, в котором при выделении земельного участка прописывается, кто несёт ответственность за прокладывание дорог: муниципалитет или собственник.