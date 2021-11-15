Похолодание на Среднем Урале привело к новым пожарам

В тушении воскресного пожара на Родонитовой в Екатеринбурге задействовали восемь единиц техники, спасено 16 человек. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

С начала ноября, как сообщили журналисту «ОГ» в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Свердловской области, в нашем регионе зарегистрировали уже 122 пожара. Это на восемь возгораний больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только за минувшие субботу и воскресенье в Свердловской области зарегистрирован 21 пожар. Так, в Серове на площади 100 квадратных метров сгорели кровля, чердачное перекрытие, повреждены стены частной бани, пострадал расположенный рядом частный жилой дом. В Тугулыме огонь уничтожил баню, в Каменском городском округе при возгорании бани повреждена кровля четырёхквартирного муниципального жилого дома. В Екатеринбурге за недавние дни произошло семь пожаров.

Настоящей проблемой для спасателей, когда счёт идёт на минуты, оказывается захламлённость путей эвакуации, отсутствие подъездов и мест для установки пожарно-спасательной техники.

– На улице Родонитовой в Екатеринбурге, где в воскресенье вечером загорелась квартира на втором этаже 10-этажного дома, возникла проблема подъезда к месту происшествия и установки техники. Для столицы Урала она, к сожалению, традиционна, – отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. – О причинах пожара пока говорить рано, дознание продолжается. Однако в большинстве случаев возгорание в многоквартирных домах возникает из-за неисправности электропроводки и электроприборов, реже – из-за курения.

Наступившие морозы и, как следствие, интенсивная эксплуатация печей и электрообогревательных устройств зачастую становятся причиной увеличения числа возгораний в частном жилом секторе. Отапливая помещения, люди часто пренебрегают элементарными требованиями пожарной безопасности: используют приборы вопреки указаниям инструкций не по их прямому назначению либо эксплуатируют неисправные устройства. Такие действия и приводят к трагедии, поэтому в МЧС просят быть очень внимательными к этому. Особенно в связи с прогнозируемым похолоданием на Среднем Урале.