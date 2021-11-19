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Общество / Происшествия
19 ноября 2021, 17:00

С начала года в Свердловской области произошло 2 426 ДТП, погибли 320 человек

комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения

В регионе заработали ещё 73 стационарных рубежа автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД. Фото: Алексей Кунилов.

На дорогах Свердловской области фиксируется незначительный рост дорожно-транспортных происшествий. С 1 января по настоящее время зарегистрировано 2 426 аварий (+0,6 по сравнению с прошлым годом).

Об этом сообщил замначальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов в ходе сегодняшнего брифинга. По его данным, в авариях погибли 320 человек (рост составил 7%), пострадали - 3 044 (наблюдается снижение на 1,3%).

Основными причинами гибели людей остаются: выезд на втречку, несоблюдение скоростного режима, наезд на пешеходов.

Он отметил, что значительную помощь в обеспечении порядка на дорогах оказывают комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. В этом году были запущены 73 стационарных рубежа автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД, ещё шесть должны заработать до конца года. Всего в регионе действует 336 единиц техники: 206 - стационарных комплексов, 125 - передвижных, 5 - мобильных.

Наиболее аварийными, по словам Леонида Лиханова, признаны дороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск, Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов (участок после Нижнего Тагила в сторону Серова), Екатеринбург - Полевской. 

"В текущем году по этим дорогам совершён объезд. Специалисты определили, где можно установить тросовое ограждение для разделения встречных потоков", - подытожил он.

Областная газета Свердловской области

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