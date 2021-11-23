В Екатеринбурге тушили две машины

В первом случае машина сгорела полностью. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 23 ноября тушили два автомобиля. Один - на улице Академика Сахарова, другой - на Колхозников.

Первой около полуночи загорелась Lada Vesta. На тушение в частный сектор на Елизавете выезжали 7 спасателей на двуз спецмашинах. Им удалось справиться с огнём в течение трёх минут, однако машину спасти не удалось. Она сгорела полностью на площади 5 кв. м.

В 2:08 в диспетчерскую поступило сообщение о возгорании Hyndai Solaris в Академическом. На место направлялись 8 спасателей на двух спецмашинах, однако их помощь не понадобилась. Пожар был потушен очевидцами первичными средствами пожаротушения. В результате на площади 1 кв. м у машины оказался повреждё кузов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.