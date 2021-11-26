При ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе погибли 52 человека

Траур по погибшим на шахте продлится три дня – 26, 27 и 28 ноября. Фото: администрации правительства Кузбасса

Число погибших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области достигло 52 человек. Из них 46 шахтёров и шесть горноспасателей. Об этом стало известно сегодня утром.

По данным администрации правительства Кузбасса, родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь из федерального, областного и местного бюджетов, а также от предприятия. Планируется помочь и близким тех, кто находится на лечении. Известно, что госпитализированы ещё 11 горноспасателей. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв уже посетил пострадавших.

Известно, что вчера по всем шахтам, занимающимся добычей угля и руды, а также на разрезах началась областная проверка. Подключилась и Прокуратура РФ. Прежде всего специалисты оценивают обеспечение промбезопасности шахтёров.

Отмечается, что сейчас ведутся работы по инертизации выработок отработанного пространства лавы 823 (участок выработок). Вечером запланировано бурение скважин над предполагаемым местом, где произошёл взрыв. Через отверстия туда будет подаваться инертная пена для тушения возможных очагов пожара и охлаждения горных выработок

Напомним, в шахте "Листвяжная" на глубине 250 метров произошло задымление. В момент ЧП в шахте находилось около 300 горнорабочих. Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования семьям погибших. К нему присоединился премьер-министр Михаил Мишустин: "Глубоко потрясён случившимся. Это – большое горе для людей, для региона, для всех нас".