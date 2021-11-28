Два человека погибли при пожаре в Екатеринбурге

Проведён осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге при пожаре на улице Самолётной погибли два человека - женщина 1936 года рождения и мужчина 1940 года рождения. По данному факту проводится доследственная проверка.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, на втором этаже пятиэтажного жилого дома горело домашнее имущество. Общая площадь пожара составила 10 кв. метров. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 10 человек, ещё 10 - были спасены звеном газодымозащитной службы.

Сообщение об обнаружении тел пенсионеров поступило в полицию, рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД полковник Валерий Горелых. Личности умерших установлены. Причиной возгорания могла стать неправильная (самодельная) скрутка проводки.

Инцидентом также заинтересовались следователи. Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга информировал о том, что тела умерших направлены на вскрытие для выяснения давности и точной причины смерти.

"При внешнем осмотре признаков криминальной смерти у пенсионеров нет, телесных повреждений не имеется. Проведён осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев", - уточнил он. Также известно, что специалистами проводится доследственная проверка.