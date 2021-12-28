Выхода нет: выкидывать старых и малых из автобусов у водителей в Екатеринбурге вошло в привычку

Закон запрещает высаживать детей из транспорта, даже если у них нет денег на билет. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Екатеринбурге участились случаи высадки пассажиров из общественного транспорта. В городской мэрии прошло совещание с транспортными предприятиями на эту тему, где председатель комитета по транспорту и организации дорожного движения Игорь ОЩЕПОВ сказал, что «осуществлять высадку пассажиров недопустимо, тем более когда на улице минусовая температура». Но проблема не исчезла.

Детский штраф

Первыми жертвами борьбы с «зайцами» стали дети, которые не способны за себя постоять. Их высаживали из муниципальных автобусов и частных маршруток на пустынных дорогах, за несколько километров от дома и в дождь, и в морозы. Дошло до того, что в 2016 году тогдашний министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов разослал главам регионов телеграммы, в которых настоятельно просил принять меры к недопущению высадки детей из транспорта особенно в холодное время года. Получив такую телеграмму, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился разослать в муниципалитеты требование «довести позицию Минтранса РФ до компаний, осуществляющих перевозки в муниципалитетах, и поставить работу по исполнению этого поручения на контроль».

Тем не менее инциденты с высадкой детей продолжались. К примеру, в октябре прошлого года водитель автобуса №054 не стал останавливаться на остановке «Дом культуры» в посёлке Совхозном, проигнорировав просьбу девятилетней школьницы. В результате девочке пришлось идти пешком от следующей остановки по пустынной дороге.

Подобных случаев было немало не только в нашем регионе, но и по всей стране. В итоге Госдуме пришлось принимать закон, запрещающий водителям высаживать из общественного транспорта безбилетных пассажиров в возрасте до 16 лет, если они едут без сопровождения взрослых. Ну а чтобы не возникло желания этим требованием пренебречь, в Кодексе об административных правонарушениях РФ были предусмотрены штрафы для тех, кто ослушается: 5 тысяч рублей для водителя и 30 тысяч для руководителя транспортной организации.

«Плати или иди пешком»

Массовая высадка детей вроде бы прекратилась, хотя отдельные эксцессы случаются (например, в начале декабря нынешнего года маленькую девочку заставили выйти сначала из одного автобуса №09 в Екатеринбурге – на том основании, что на её карточке якобы нет денег, а затем и из другого).

Отыгрываются водители и на взрослых. Прокуратура не успевает сообщать о том, что начала проверку по очередному эксцессу.

В минувшие выходные из автобуса №054 в Екатеринбурге высадили всех пассажиров. Нет, они не отказывались оплатить проезд – терминал безналичной оплаты не работал, а наличные имелись не у всех. Однако кондуктор с водителем решили переложить свою проблему на плечи пассажиров.

– Согласно пункту 3.5 Правил пользования трамваем, троллейбусом и автобусом на территории муниципального образования «город Екатеринбург», кондукторы обязаны обеспечить пассажиру возможность своевременно оплатить проезд, – говорит юрист из Екатеринбурга Дмитрий Новосёлов. – Способ оплаты выбирает пассажир, а кондуктор должен следить за исправностью стационарных терминалов и переносных валидаторов. Если же те сломались, нужно сойти с маршрута и устранить неисправность.

Кстати, согласно пункту 4.3 упомянутых выше Правил, кондуктор и водитель имеют право предложить пассажиру выйти на ближайшей остановке, если он не оплатил проезд или провоз багажа; находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; находится в пачкающей одежде, загрязняющей подвижной состав либо одежду пассажиров. Обратите внимание: предложить, а не выталкивать человека взашей из салона.

«Уберите эту пьянь»

Полным ходом ведётся проверка и по более раннему скандальному эпизоду, также случившемуся в Екатеринбурге. 14 декабря из автобуса №012 буквально выволокли и бросили на тротуар пожилую женщину с тростью. Водитель уверяет, что женщина была сильно пьяна, отказывалась платить и якобы помочилась на сиденье.

– Высадить пожилую женщину да ещё зимой лишь за то, что ей нечем заплатить за проезд, может, и законно, но бесчеловечно, – говорит адвокат, член Свердловской областной коллегии адвокатов Елена Товстокор. – Кто-нибудь из пассажиров вполне мог бы купить ей билет. Я бы так и сделала. И многие так поступают.

– Но как быть, если пассажиры требуют высадить пьяную, дурно пахнущую женщину?

– Даже если она действительно была пьяна, а пассажиры требовали убрать её из салона, водитель и кондуктор должны были позвонить в полицию, а не выкидывать человека на дорогу, – настаивает адвокат. – Пусть её привлекут за мелкое хулиганство. А если неадекватность – следствие сердечного приступа, инсульта? Такое тоже может быть. Да и пьяного нельзя оставлять в опасности, он может погибнуть, замёрзнуть.

На официальном сайте администрации Екатеринбурга екатеринбург.рф размещена информация о автотранспортных предприятиях с указанием ФИО руководителей и их телефонов. Набираю номер директора компании «УралТрейд» Алексея Карпычева, которой принадлежит автобус №012. Трубку берёт женщина, уверяет, что она диспетчер, соединить с директором не может, но готова передать ему номер телефона журналиста.

– Я хочу узнать, какие меры приняты, а также обращаются ли водители в случае конфликта с пассажирами в полицию и как та реагирует?

– А вы представляете, что будет, если каждый водитель станет звонить в полицию? – огорошила меня встречным вопросом диспетчер.

То есть сотрудники фирмы «УралТрейд» в принципе не рассматривают вариант решения конфликта в рамках правового поля. Обращаться в полицию для них странно, а выбрасывать человека на тротуар – нормально.

Как сообщил «ОГ» пресс-секретарь главы Екатеринбурга Вадим Чернопенев, принято решение разработать инструкцию, в которой будет указан алгоритм действий водителей и кондукторов в подобных ситуациях. В начале 2022 года она будет утверждена.

На точке замерзания

Возить пьяных – то ещё удовольствие. Они или матерятся, или к другим пассажирам цепляются, да и амбре от них соответствующее. Ну а грядущие длинные новогодние праздники обилие нетрезвой публики в общественном транспорте гарантируют. Что с ними делать?

– Ни в коем случае не высаживать, так как человек в алкогольном опьянении представляет опасность и для себя, и для окружающих, – повторяет адвокат Елена Товстокор. – Нужно обязательно вызвать полицию.

Такой же совет дал и начальник пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, патруль доставит нарушителя общественного порядка в полицейский участок, где он будет находиться, пока не протрезвеет. Если же ему требуется медицинская помощь, патруль вызовет скорую.

Ещё в конце 2020 года было принято решение о возрождении в стране аналогов советских вытрезвителей. Увы, идея так и застыла на точке замерзания. Спустя год ни одного подобного заведения не появилось, и когда появится – неизвестно.

– Про вытрезвители информации никакой нет, – сообщил пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков. – Поэтому для пьяных на улице вызывайте полицию или скорую.

Мнение Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области: – Главная наша беда сегодня в том, что мы стали слишком полагаться на закон, который наделяет нас правами, и совсем забыли про моральные нормы. Да, кондуктор и водитель вправе потребовать, чтобы пассажир, который не оплатил проезд, пьян или неряшливо одет, покинул салон. Но ведь надо при этом учитывать, что человек не платит не из жадности, а из-за того, что нет денег, что пьяный может замёрзнуть на морозе, а безбилетный ребёнок попасть в беду. На мой взгляд, руководители транспортных предприятий не сумели довести до сотрудников правильный алгоритм действий в конфликтных ситуациях. Водитель и кондуктор не должны выкидывать пассажиров из салона. Они должны позвонить в полицию и дождаться приезда правоохранителей. Да, автобус, трамвай, троллейбус вынужден будет простаивать, но другого выхода нет.

Парадокс Правилами пользования трамваем, троллейбусом и автобусом на территории муниципального образования «город Екатеринбург» закреплены не только права, но и обязанности пассажиров. Однако они за нарушение требований никакой ответственности не несут. Штрафы для них не предусмотрены.