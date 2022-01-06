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Общество / Происшествия
6 января 2022, 17:10

В Екатеринбурге за пять дней поймали 44 пьяных водителя

Сотрудник ДПС и водитель в машине

В новогодние праздники Госавтоинспекция тщательно проверяет состояние водителей на дороге. Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге Госавтоинспекция отслеживает состояние водителей на улицах города. За пять дней нового 2022 года сотрудники ДПС задержали 44 пьяных водителя.

Об этом рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

"За прошедшие 5 дней 2022 года на территории Екатеринбурга задержано 26 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, из них четверо сели за руль, не имея при этом права управления. Отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения 14 человек", – говорится в сообщении.

Ещё в отношении четырёх граждан возбудили уголовные дела за повторное управление машиной в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции на протяжении всех праздничных дней отслеживают пьяных водителей на дорогах. На рейды выходят дополнительные наряды ДПС.

Напомним, на дорогах Свердловской области в период с 31 декабря по 3 января зарегистрировали 18 автомобильных аварий. В ДТП погибли 6 человек, а ещё 27, среди которых 7 детей, пострадали.

Областная газета Свердловской области

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