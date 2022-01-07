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Общество / Происшествия
7 января 2022, 09:40

В ДТП в Екатеринбурге пострадал 4-летний ребёнок

ДТП

В результате ДТП пострадали два пассажира каршерингового Hyundai Solaris. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге около дома № 31г на Сибирском тракте произошла авария. Пострадали пассажиры каршерингового автомобиля.

По предварительной информации, автомобиль Kia Sportage двигался по Сибирскому тракту со стороны Буторина в сторону Комсомольской. В нарушение правил на указанном участке дороги он повернул налево и, проехав перекрёсток на красный свет, въехал в каршеринговый Hyundai Solaris. Это случилось в 16:27 6 января, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира второй машины: 4-летний мальчик с инородным телом в правом веке доставлен в ДГКБ № 9, а 22-летнюю девушку отвезли в ГКБ № 23 с предварительным диагнозом «контузия правого глаза».

Установлено, что детское кресло, в котором перевозился ребёнок, не зафиксировано в соответствии с руководством по эксплуатации. На месте аварии автоинспекторы провели замеры, составили процессуальные документы, установили личности участников ДТП и обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей транспортных средств неукоснительно соблюдать ПДД, быть предельно внимательными, следовать дорожным знакам.

Областная газета Свердловской области

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