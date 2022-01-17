В свердловском посёлке "десятка" сбила перебегавшую дорогу 4-летнюю девочку

В результате аварии родителям несовершеннолетнего пешехода грозит административное наказание. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

ДТП произошло в поселке Гари на улице Колхозной у дома № 28. Девочка, перебегавшая дорогу перед "десяткой", получила перелом бедра.

Водитель, находившийся за рулём ВАЗ-21102, был трезв. Он пояснил, что ехал по Колхозной со скоростью около 30 км/ч, когда из-за припаркованной "семёрки" на дорогу выбежала 4-летняя девочка. Наезда избежать не удалось. Установлено, что 60-летний водитель к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

В результате аварии родителям несовершеннолетнего пешехода грозит наказание по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей. ДТП произошло рядом с домом, где живёт девочка. До того как она попала под машину, они вместе с отцом разговаривали с соседкой. Затем папа девочки отвлёкся на несколько секунд, в это время всё и произошло. При этом на одежде ребёнка были световозвращающие элементы.

"Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям контролировать действия детей вблизи проезжей части, каждый раз напоминать им о необходимости перед выходом на проезжую часть остановиться, оценить дорожную обстановку. Важно, чтобы ребёнок усвоил, что переходить дорогу следует, только когда все автомобили остановились, а водители видят пешехода и пропускают", — напомнили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.