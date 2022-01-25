Женщина с двухлетней дочкой въехала в столб на Челябинском тракте

Водителя и её дочку увезли в больницу. Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В Екатеринбурге Mitsubishi Lancer врезалась в столб. Пострадали 42-летний водитель и её 2-летняя дочка.

ДТП произошло на 192 км Челябинского тракта. Иномарка, двигаясь со стороны ул. Дмитрова в сторону ЕКАДа, перестраивалась из правой полосы в левую и въехала в столб электроосвещения. После этого машину отбросило на ехавшую в попутном направлении машину Nissan Almera.

Водителя из первой иномарки и её дочку увезли в больницу. Двухлетняя девочка получила травму головы, а её мама — травмы головы, ключицы и бедра.

Сотрудники ГИБДД провели на месте замеры, составили процессуальные документы, установили личности участников аварии и обстоятельства происшествия.

"Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей транспортных средств неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и учитывать дорожные и метеорологические условия. При перестроении необходимо убедиться в безопасности своего манёвра", — говорится в сообщении отделения пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга.