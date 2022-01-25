В Красноуфимске сотрудник МЧС в нерабочее время спас женщину из пожара

Кирилл Астанов заметил пожар, проезжая мимо на личном автомобиле. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Красноуфимске на улице Мостовой полыхал частный дом. Сотрудник 73-й пожарно-спасательной части города Кирилл Астанов, находясь на выходном, спас женщину из горящего здания.

Кирилл Астанов заметил пожар, проезжая мимо на личном автомобиле.

"Сержант внутренней службы Астанов увидел, что один из жилых домов объят пламенем. К этому моменту огонь отрезал входную группу дома, и находившаяся внутри женщина лишилась возможности покинуть дом самостоятельно. Кирилл сообщил об увиденном по телефону 101 и бросился к горящему дому", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Эвакуировать женщину через окно Кириллу Астанову помогли жилец соседнего дома Ильшат Муратшин и прибывшие на место происшествия пожарные. До приезда скорой погорелицу разместили в одном из легковых автомобилей.

Отмечается, что огнеборец, заметивший пожар, покинул место происшествия после того как помог товарищам провести боевое развёртывание. В ГУ МЧС по Свердловской области рассматривается вопрос о награждении всех, кто спас женщину.