В Дегтярске ночью из загоревшейся двухэтажки спасли 20 человек

Установлено, что в доме горела квартира на втором этаже. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Дегтярске в ночь на 27 января пожар произошёл в двухэтажном доме на Токарей. Всего спасатели эвакуировали 20 человек, в том числе 10 детей.

15 жильцов спасатели вывели по лестничным маршам. Ещё 5 человек, в том числе 3 ребёнка, были спасены звеном газодымозащитной службы с помощью трёхколенной лестницы.

Установлено, что в доме горела квартира на втором этаже. На площади 6 кв. м огнём было повреждено домашнее имущество.

"В 3:01 открытое горение был ликвидировано, в 3:15 проливка и разбор сгоревших конструкций завершены. После этого жильцы смогли вернуться в свои квартиры", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.