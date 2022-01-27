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27 января 2022, 10:34

В Свердловской области столкнулись два грузовых поезда

Столкнувшиеся поезда

Локомотив одного из составов сошёл с рельсов. Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В Свердловской области на территории одного из предприятий столкнулись два грузовых состава. Один из них сошёл с рельсов.

Инцидент произошёл накануне вечером на станции Коксохим, которая находится на территории Нижнетагильского металлургического комбината. При производстве маневровых работ два поезда столкнулись друг с другом. В результате четыре вагона получили повреждения, локомотив одного из составов сошёл с рельсов.

Нижнетагильская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба уральского транспортного ведомства.

Отмечается, что пути не были повреждены, вред окружающей среде не причинён. Пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 10 января на станции Екатеринбург-Сортировочный первая тележка грузового вагона, гружёная каменным углём, сошла с рельсов.

Областная газета Свердловской области

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В Свердловской области столкнулись два грузовых поезда