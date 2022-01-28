Патрульный участок

Фото: ФОТО ПРЕСССЛУЖБЫ ГУ МВД РФ ПО СО

ЕКАТЕРИНБУРГ. В столице Урала продолжаются мероприятия по перевоспитанию так называемых «зацеперов» – этим русско-английским словом называют подростков, любящих кататься на сцепных устройствах трамваев. В прошлом году опасные забавы стали причиной двух ДТП: в одном случае пострадали сразу две школьницы, упавшие на рельсы на Вторчермете; в другом – погибла 13-летняя девочка на улице 8 Марта. Ловить подростков отправляются инспекторы ПДН и сотрудники ГИБДД, но главные, кто может помочь в проблеме, – это родители. Полиция убедительно просит контролировать досуг своих детей и объяснять, насколько опасны такие экстремальные развлечения. Если вы стали свидетелем такой «поездки» – не оставайтесь равнодушными, сообщите о ЧП кондуктору или водителю трамвая.

КИРОВГРАД. Семейные ссоры часто ведут к тяжким последствиям, которых сначала никто не ожидает. Очередной пример – история из Кировграда, в центральную больницу которого обратился 34-летний неработающий гражданин с проникающим ранением брюшной полости. Он пытался убедить врачей, что «сам упал на нож». Врачи больницы ему не поверили и вызвали полицию. Выехавшие на место жительства гражданина блюстители порядка застали там его сожительницу и её несовершеннолетнего ребёнка. Выяснилось: в тот день пострадавший пришёл в гости, после совместного застолья с алкоголем у взрослых вышла ссора, надо сказать – не первая. Кавалер начал оскорблять даму, по сути, провоцируя её на действие – которого, в конечном счёте, дождался. Осознав, что произошло, от вызова врача благородно отказался, чтобы не подвергать женщину риску. Однако, когда его состояние ухудшилось, скорую всё-таки пришлось вызвать. Остальное вы знаете.

Можно сказать, что виноваты оба, но с точки зрения закона женщине грозит до десяти лет лишения свободы. Разумеется, суд учтёт наличие ребёнка, позитивные характеристики с места работы и проживания (если таковые будут). И то, что ранее гражданка не была судима.

ЕКАТЕРИНБУРГ – КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Два похожих задержания менее чем за неделю – полиция арестовала криминальных курьеров, перевозивших деньги, полученные у жертв телефонных мошенников. Схема «Мама, я попал в ДТП, срочно нужен миллион, иначе меня посадят» – классика жанра. Если поверит одна мама или бабушка из тысячи, то день преступников можно считать удачным. В январе полиция фиксировала всплеск подобных звонков.

В случае обоих задержаний речь идет о нескольких достоверно устанавливаемых эпизодах. Если в Каменске-Уральском оба подозреваемых – уголовники со стажем, пять и восемь судимостей соответственно, то в случае Екатеринбурга – это ранее не судимые студенты, решившие таким образом заработать на взрослую жизнь. Хорошая новость в том, что независимо от опыта оба дуэта были пойманы. Плохая – что в обоих случаях ими руководили через Интернет, поэтому организатор (он же основной получатель похищенного) пока остаётся в тени.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Взятка инспектору ДПС стала поводом для возбуждения уголовного дела. Во время традиционного рейда «Стоп-Контроль», целью которого является в том числе поиск водителей без прав, был остановлен «Фольксваген Тигуан», за рулём которого находился 41-летний мужчина, не только не имевший при себе прав, но и никогда их не получавший. Для оформления протокола он был приглашён в патрульный автомобиль, где весь процесс добросовестно пишется камерой видеорегистрации со встроенным микрофоном. За невозбуждение административного производства беспечный ездок предложил инспектору восемь тысяч рублей. Получив предупреждение о том, что дача взятки должностному лицу при исполнении уголовно наказуема, задержанный тем не менее положил вышеуказанную сумму в полис ОСАГО и протянул полицейскому, что уже дало основание доставить его в отдел полиции. В итоге восемь тысяч рублей изъяты в счёт казны, ещё 15 тысяч назначены в виде штрафа за езду без прав (если бы не попытка дать взятку, ими бы всё и закончилось). Кроме того, гражданин стал фигурантом уголовного дела по статье «мелкое взяточничество», что означает наказание вплоть до одного года лишения свободы.

ЕКАТЕРИНБУРГ – ТУРИНСК. Инспекторы ДПС спасли автолюбителя, начавшего терять сознание прямо за рулём (было подозрение на инсульт). Владимир Кулеш и НикитаВасильев, несшие службу в Кировском районе, заметили «Ниссан Кашкай», двигавшийся крайне медленно и прижимавшийся к обочине правой стороной. Поравнявшись, увидели водителя – мужчину 50 лет. Он сообщил, что у него онемела нога, ему плохо, после чего чуть не упал на руль уже остановившейся машины. Инспекторы вызвали скорую, не дали водителю потерять сознание (отвлекали его разговором), в результате Юрий Анатольевич – так зовут мужчину – остался жив. Хотя сейчас проблемы со здоровьем у него остаются, и автомобиль пока припаркован на стоянке.

К сожалению, никого не оказалось рядом с автомобилем «Лада Калина», ехавшим несколькими днями позже по трассе Туринск – Тавда: женщина-водитель (также пятидесяти лет, стаж 11 лет за рулём без единого нарушения), перевозившая в машине троих детей, почувствовала себя плохо. Почувствовав сонливость, на некоторое время остановилась, но потом продолжила движение. В результате «Калина» выехала на встречную полосу, где врезалась в МАЗ. Дети выжили только потому, что были пристёгнуты в детских креслах; младшим женщина приходилась бабушкой, старшему – опекуном. Сама водитель «Лады» скончалась на месте.

Полиция обращается к гражданам: если вы почувствовали себя плохо за рулём, запаркуйте автомобиль и позвоните в скорую или в ГИБДД. Телефоны 102, 103 и 112 доступны для всех операторов связи. Не рискуйте своей жизнью и жизнями других участников движения.

По материалам пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

Фото: ФОТО ПРЕСССЛУЖБЫ ГУ МВД РФ ПО СО