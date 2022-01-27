В результате пожара на ЖБИ два человека госпитализированы с признаками отравления дымом

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на ул. Сыромолотова произошёл пожар в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома. Два спасённых жильца были госпитализированы с ожогами и признаками отравления дымом.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 18:39. До прибытия пожарных из здания по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 50 человек, включая 10 детей. Кроме того, огнеборцы с помощью автолестницы спасли из горящей квартиры двух человек — их передали бригаде скорой помощи.

В 18:52 огонь был локализован, а ещё через 10 минут было ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 20:32.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В его тушении были задействованы 17 человек личного состава и 4 единицы техники.