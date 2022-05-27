На трассе Пермь — Екатеринбург водитель "КамАЗа" обрушил пешеходный мост

В результате ДТП водитель получил различные травмы и был доставлен в больницу. Фото: страница "ВКонтакте" группы СВИП Кунгур/Новости Кунгурского округа

На 55 километре трассы Пермь — Екатеринбург пешеходный мост рухнул на "КамАЗ".

Грузовик с поднятым кузовом под управлением водителя 1978 года рождения задел пешеходный мост. Конструкция обвалилась. В результате ДТП водитель получил различные травмы и был доставлен в больницу.

Фото: страница "ВКонтакте" группы СВИП Кунгур/Новости Кунгурского округа

"В аварии пострадал только водитель "КамАЗа", в 5 утра пешеходов на мосту не было. По факту автоаварии будет проводиться проверка, человеческий фактор или техническая неисправность", — сообщили "Областной газете" в пресс-службе Главного управления МВД России по Пермскому краю.

В настоящее время движение по автодороге восстановлено.