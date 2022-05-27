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Общество / Происшествия
27 мая 2022, 11:23

На трассе Пермь — Екатеринбург водитель "КамАЗа" обрушил пешеходный мост

  Руслан Зиннуров
Обрушение моста

В результате ДТП водитель получил различные травмы и был доставлен в больницу. Фото: страница "ВКонтакте" группы СВИП Кунгур/Новости Кунгурского округа

На 55 километре трассы Пермь — Екатеринбург пешеходный мост рухнул на "КамАЗ".

Грузовик с поднятым кузовом под управлением водителя 1978 года рождения задел пешеходный мост. Конструкция обвалилась. В результате ДТП водитель получил различные травмы и был доставлен в больницу.   

Фото: страница "ВКонтакте" группы СВИП Кунгур/Новости Кунгурского округа

"В аварии пострадал только водитель "КамАЗа", в 5 утра пешеходов на мосту не было. По факту автоаварии будет проводиться проверка, человеческий фактор или техническая неисправность", — сообщили "Областной газете" в пресс-службе Главного управления МВД России по Пермскому краю.     

В настоящее время движение по автодороге восстановлено. 

Фото: страница "ВКонтакте" группы СВИП Кунгур/Новости Кунгурского округа

Областная газета Свердловской области

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