Темы дня

Общество / Происшествия
8 июня 2022, 09:17

В столице Урала полыхал автопаркинг

пожар

Площадь пожара составила 60 кв. метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Начдива Онуфриева, 55 горело трехэтажное здание автопаркинга. На месте работали 10 единиц техники и 32 огнеборца.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера накануне поздно вечером. Прибывшие пожарные установили, что горят два объединенных гаражных бокса на -1 этаже. Из них валил густой дым, что осложняло тушение, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В 21:35 огонь был локализован, а в 21:41 — ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:18. В результате происшествия на площади 60 "квадратов" сгорела внутренняя отделка, оборудование, два легковых автомобиля ВАЗ-2114.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.06.2022, 11:08 / Политика
Евгений Куйвашев и Дмитрий Жуков идут на губернаторские праймериз "ЕР"
08.06.2022, 10:37 / Общество
Проект движения "Большая перемена" одобрен Госдумой в I чтении
08.06.2022, 10:00 / Общество
В Екатеринбурге BMW сбил 12-летнего велосипедиста
08.06.2022, 09:17 / Общество
В столице Урала полыхал автопаркинг
07.06.2022, 21:51 / Общество
Свердловчане отправили на Донбасс более 630 тонн гуманитарной помощи