В столице Урала полыхал автопаркинг

Площадь пожара составила 60 кв. метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Начдива Онуфриева, 55 горело трехэтажное здание автопаркинга. На месте работали 10 единиц техники и 32 огнеборца.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера накануне поздно вечером. Прибывшие пожарные установили, что горят два объединенных гаражных бокса на -1 этаже. Из них валил густой дым, что осложняло тушение, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В 21:35 огонь был локализован, а в 21:41 — ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:18. В результате происшествия на площади 60 "квадратов" сгорела внутренняя отделка, оборудование, два легковых автомобиля ВАЗ-2114.