Серьезное ДТП со смертельным исходом произошло во вторник на Уралмаше

По словам очевидцев, автобус внезапно выехал на перекресток из-за стоявшего троллейбуса. Фото: ИА «Ночные новости»

Пожарная машина и автобус столкнулись в Екатеринбурге на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров и Коммунистической. В аварии погиб кондуктор маршрутки. Как оказалось, водитель общественного транспорта не пропустил спецтранспорт.

Бригада спасателей спешила во вторник на вызов: в частном секторе произошло возгорание. Как и положено, перед проездом перекрестка на красный водитель пожарного автомобиля включил проблесковые маячки, сирену и убедился, что движение остановилось. Но внезапно из-за стоящего троллейбуса с остановки «выскочил» автобус, столкновения избежать не удалось. В салоне маршрутки в момент ДТП пассажиров не было. Кондуктор, который сидел на переднем сидении, погиб. 23-летний водитель не пострадал. По данному происшествию ведется следствие, а также назначены различные проверочные мероприятия, сообщили «ОГ» в отделении Госавтоинспекции Свердловской области.

Похожая авария с участием пожарной машины произошла в январе этого года в Каменске-Уральском. Спецавтомобиль с включенными сигналами спешил на вызов. Проезжая перекрёсток на красный, спасатели спровоцировали сразу две аварии. Один автомобилист не пропустил пожарную технику, произошло столкновение. Второй решил уступить, но это не спасло его от ДТП – в эту машину врезался другой невнимательный водитель.

Сразу после аварии начальник 63-го пожарно-спасательного отряда Каменска-Уральского Иван Давыдовподписал приказ, который запретил каменским пожарным ездить на красный свет. В документе говорилось: «Запретить водительскому составу движение пожарного автомобиля с включённым специальным световым и звуковым сигналом на запрещающий сигнал светофора». Правда, просуществовали новшества совсем недолго, их отменили после служебной проверки, так как они шли вразрез с действующими правилами дорожного движения.

В МЧС сообщили: водителям предписано придерживаться постановления Правительства РФ №1090 от 23.10.1993 года, где говорится о необходимости соблюдать правила дорожного движения. То есть, по сути, водители пожарных автомобилей должны руководствоваться третьим пунктом правил: «При приближении транспортного средства, имеющего нанесённые на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включёнными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства». Таким образом, водителям спецтранспорта можно пересекать перекрёстки на красный свет, предварительно убедившись в отсутствии помех.

Кондуктор находился на переднем сидении рядом с водителем автобуса. Фото: ИА «Ночные новости»

Удар пришелся на ту сторона автобуса, где сидел кондуктор. Фото: ИА «Ночные новости»