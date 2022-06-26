На Урале погиб фельдшер, спаcая тонувшую девушку

Александр Константинов вытолкнул из воды тонувшую девушку, но сам выбраться не смог. Фото: telegram-канал губернатора Евгения Куйвашева

Накануне Дня медицинского работника в Свердловской области погиб фельдшер Красноуфимской больницы Александр Константинов.

Вместе с коллегами Александр отмечал праздник на берегу реки Уфа и уже собирался домой с женой и дочкой, когда услышал крики о помощи. Он бросился в воду и вытолкнул тонувшую девушку, но сам выбраться не смог.

"Мужчина проработал в скорой помощи 37 лет, в его трудовой книжке единственная запись: "Принят на работу в Красноуфимскую больницу". Много раз он хотел уйти на пенсию, но чувство долга не давало ему это сделать. Александр воспитал двоих детей такими же неравнодушными, как он сам — его сын два года назад спас людей из горящего дома", - пишет в своем telegram-канале губернатор Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что семье погибшего будет оказана помощь, а самого Александра Константинова представят к знаку "За заслуги перед Свердловской области" II степени".