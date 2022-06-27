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Общество / Происшествия
27 июня 2022, 12:47

В свердловских лесах ищут трех заблудившихся

  Юлия Пастух
Спасатели в лесу

Людей ищут в лесах Серовского и Тавдинского городских округов. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Спасатели продолжают поиски трех заблудившихся свердловчан. Людей ищут в лесах Серовского и Тавдинского городских округов. 

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, с начала 2022 года в регионе потерялись 21 человек, из них 14 найдены живыми, 2 человека — погибшими, еще 2 числятся без вести пропавшими.

Видео: ГУ МЧС России по Свердловской области

Чтобы избежать несчастного случая, спасатели рекомендуют прежде всего сохранять спокойствие. Потеряв дорогу в лесу, нужно остановиться и обдумать последующие шаги. Если есть сотовая связь — попытаться вызвать спасателей. Далее нужно вспомнить последнюю примету на знакомом участке пути и отправиться к нему. 

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

"Ищите шумные и протяженные ориентиры: железную дорогу, шоссе, реку. Не бродите по хребтам и склонам, спускайтесь вниз. Обнаружив реку или ручей, направляйтесь вниз по течению. Поисковые группы в первую очередь ищут у рек. Найти людей помогают звуки. Трактор слышно за 3–4 км, лай собаки за 2–3 км, шум поезда слышно за 10 км. Лесная или проселочная дорога ведет к жилью. Если ветки на тропе бьют в лицо, значит тропа звериная. Для ориентировки используйте природные приметы: муравейник всегда с южной стороны деревьев, мох любит северную сторону, годовые кольца пней с южной стороны обычно толще", — рассказали в региональном ГУ МЧС.

Областная газета Свердловской области

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