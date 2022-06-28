Сотрудник МЧС спас под Новоуральском трех рыбаков

Среди трех рыбаков был 13-летний подросток. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области/из архива Дмитрия Бурова

У рыбаков, которые находились на озере Аятское возле Новоуральска, сломался двигатель лодки. На помощь им пришел исполняющий обязанности руководителя инспекторского участка Новоуральска Центра ГИМС Дмитрий Буров.

Среди них был 13-летний подросток. Попавшие в беду свердловчане пытались добраться до берега на веслах, однако из-за сильного ветра и высоких волн им это не удалось, поэтому они решили позвонить по единому телефону спасения 112.

"Дмитрий Алексеевич при содействии одного из судовладельцев, находившихся на берегу, дошел на его лодке до терпящих бедствие рыбаков, пересадил их на исправное маломерное судно и взял на буксир неисправное плавсредство. Через несколько минут все участники спасательной операции оказались на берегу", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Отмечается, что рыбаки хоть и сильно замерзли, но травм не получили. От госпитализации они отказались.