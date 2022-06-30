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30 июня 2022, 19:21

В Литературном квартале Екатеринбурга загорелось историческое здание

Историческое здание

Возгорание случилось в историческом здании на перекрестке улиц Пролетарская и Первомайская. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Сообщение о пожаре в Литературном квартале Екатеринбурга поступило в экстренные службы в 18:59. Возгорание случилось в историческом здании на перекрестке улиц Пролетарская и Первомайская.

На площади 80 квадратных метров горит кровля двухэтажного дома. В момент прибытия огнеборцев в здании никого не было. 

Открытое горение удалось ликвидировать в 19:54 — к тому моменту площадь пожара разрослась до 200 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на место происшествия прибыли 8 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. Информация о причинах возгорания уточняется. Позже к участию в тушении огня было подключено еще столько же пожарников и автомобилей.

Областная газета Свердловской области

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