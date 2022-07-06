В Асбесте разгромили фонтан. Один из вандалов оказался в реанимации

Фонтан планируется восстановить. Фото: страница "ВКонтакте" Натальи Тихоновой

В центре Асбеста пять человек разгромили фонтан. Об инциденте рассказала глава Асбестовского городского округа Наталья Тихонова.

На личной странице "ВКонтакте" она сообщила, что, по словам очевидцев, двое участников происшествия забрались на верхнюю чашу фонтана. Конструкция не выдержала и рухнула, придавив одного из них. Пострадавшего доставили в реанимацию. Остальные нарушители скрылись. Сейчас их разыскивают.

Мэр пообещала провести оперативное совещание по произошедшему инциденту сегодня. Также в ее планах встретиться с начальником городской полиции по поводу усиления патрулирования центра города в ночное время.

"Фонтан, разумеется, будем восстанавливать", — добавила она.