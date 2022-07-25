Ау, я тебя найду

Фото: Алексей Кунилов.

Каждый день добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области получает по пять-семь заявок на поиск. Такого количества поисковики не припомнят. Нынешний июль идет на рекорд – поисковики получили уже больше 120 заявок. Большая часть – на грибников и ягодников.

– Буквально вчера нам поступил сигнал о пропаже двух человек. Мужчины 73 и 68 лет на мотоцикле уехали в лес за грибами. Мы быстро организовали поисковую группу. Нашли их уже на следующий день. В этом году очень много людей пропадает на природе. Большинство потерявшихся пренебрегают техникой безопасности и просто недооценивают степень опасности похода в лес. Наши сотрудники каждый раз объясняют: идете в лес – берите с собой свисток. В случае если заблудитесь, он вам может помочь, – говорит координатор и основатель отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области Станислав Казаков.

Спасатели напоминают, что нужно обязательно сообщать родственникам, куда вы идете и во сколько планируете вернуться. С собой нужно иметь запас воды, заряженный мобильный телефон (служба 112 доступна, даже если нет сети). Одеть лучше светлую одежду и на всякий случай взять еще и теплую. Если вы поняли, что потерялись, нужно остановиться и стоять на месте. Так вас будет легче найти.

– Если мы знаем, где примерно пропал человек, то обычно работаем на отклик: громко зовем потерявшегося по имени и ждем около минуты, отзовется ли разыскиваемый. Когда получаем отклик, начинаем сужать кольцо поиска. Разводим костер для ориентира. Если мы не знаем, где искать, то к поиску подключается МЧС, устанавливается биллинг мобильного телефона пропавшего, – добавляет Станислав Казаков.

Еще одна частая ситуация, с которой приходится сталкиваться спасателям, – сбежавшие из дома подростки. С этой категорией работа ведется через социальные сети, друзей, родственников и родителей. Устанавливаются причины ухода ребенка. В отряде специально для таких случаев создана психологическая группа. Как правило, вернуть подростка в первые двое суток удается более чем в 90 процентов случаев. В этом году серьезных инцидентов не было.

Сложнее всего искать пожилых, говорят координаторы. Они чаще всего пропадают из-за деменции. Дезориентированный человек перемещается непредсказуемым образом.

К сожалению, не всегда всех удается найти живыми. На сто пропавших приходится примерно семь летальных исходов – как правило, из-за холода или неудачного купания. Также в эту статистику входят люди, внезапно скончавшиеся по состоянию здоровья.

– Нам не хватает людей для поиска. Мы бы могли работать более эффективно. В резерве у нас около 100 человек, которые готовы выйти на поиск. Конечно, если пропадает ребенок, много людей откликается. В других случаях, увы, нет. Так что мы всегда рады новым волонтерам, – добавляет Станислав Казаков.

Итоги работы поискового отряда «ЛизаАлерт» за первое полугодие 2022 года:

Всего заявок – 422

Найден / жив – 301

Найден / погиб – 18

Родные найдены – 29

Отмена заявки (нашлись сами) – 74