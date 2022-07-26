В Свердловской области на водоемах погибли уже 32 человека

Профилактические рейды по водоемам области продолжаются регулярно. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

С начала года на водоемах Среднего Урала погибли 24 взрослых и 8 детей. Всего зафиксировано 38 инцидентов.

По данным регионального ГУ МЧС России, происшествия случались на неподготовленных для купания местах. Что касается детей, водоемы они посещали без родителей. Чтобы предостеречь граждан, спасатели продолжают патрулировать прибрежные территории.

С начала купального сезона составлены 248 административных материалов за нарушения мер безопасности на реках и озерах. Кроме того, сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам вынесено 211 постановлений, сумма взысканий составила более 600 тысяч рублей.