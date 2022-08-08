В поселке Ачит автомобиль медслужбы сбил 6-летнюю девочку и перевернулся

Ребенок был доставлен с травмами в ГБУЗ СО "Красноуфимская РБ". Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

В поселке Ачит на улице Пролетарской возле дома № 52 автомобиль медицинской службы допустил наезд на 6-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу. Ребенок был доставлен с травмами в ГБУЗ СО "Красноуфимская РБ".

Предварительно установлено, что 54-летний водитель УАЗа, двигаясь по улице Пролетарской, разогнался слишком сильно, поэтому когда дорогу начала перебегать девочка, мужчина не успел затормозить, допустил наезд на ребенка и дальнейшее опрокидывание автомобиля.

Девочка возвращалась домой от подруги по хорошо известному ей пути, дорогу она решила перебежать в неположенном месте. Родители в момент аварии находились дома, скорую ребенку вызвали соседи и водитель УАЗа. Установлено, что водитель в момент ДТП не был пьян.

"По родителям несовершеннолетней направлена информация в ПДН ОП № 26 для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию малолетней дочери", — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.