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Общество / Происшествия
8 августа 2022, 13:02

В поселке Ачит автомобиль медслужбы сбил 6-летнюю девочку и перевернулся

Место ДТП

Ребенок был доставлен с травмами в ГБУЗ СО "Красноуфимская РБ". Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

В поселке Ачит на улице Пролетарской возле дома № 52 автомобиль медицинской службы допустил наезд на 6-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу. Ребенок был доставлен с травмами в ГБУЗ СО "Красноуфимская РБ".

Предварительно установлено, что 54-летний водитель УАЗа, двигаясь по улице Пролетарской, разогнался слишком сильно, поэтому когда дорогу начала перебегать девочка, мужчина не успел затормозить, допустил наезд на ребенка и дальнейшее опрокидывание автомобиля.

Девочка возвращалась домой от подруги по хорошо известному ей пути, дорогу она решила перебежать в неположенном месте. Родители в момент аварии находились дома, скорую ребенку вызвали соседи и водитель УАЗа. Установлено, что водитель в момент ДТП не был пьян.

"По родителям несовершеннолетней направлена информация в ПДН ОП № 26 для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию малолетней дочери", — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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