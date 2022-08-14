В СКР и МВД прокомментировали инцидент в Екатеринбурге

Полицейские работают на месте происшествия. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге погибла девушка. В правоохранительных органах прокомментировали инцидент.

Ранее в Интернете появилось сообщение о том, что в микрорайоне ЖБИ были слышны выстрелы, обнаружено тело девушки.

Однако официально информацию об огнестреле опровергли. Как рассказал "Областной газете" старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, организована проверка, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Он также отметил, что тело было направлено на судмедэкспертизу.

"Согласно полученным данным, признаков того, что смерть девушки носит криминальный характер и наступила в результате противоправных действий посторонних лиц, не имеется", — заверил он.

Руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых также добавил, что личность умершей полицейскими уже установлена. Это местная жительница 2001 года рождения.

"Признаков огнестрельных ранений у девушки нет", — добавил полковник Горелых.