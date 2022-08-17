В Иркутской области при посадке самолет Ан-24 повредил крыло. Фото

При заходе на посадку воздушное судно Ан-24 задело левым крылом поверхность земли. Фото: пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

В Иркутской области следователи Восточного МСУТ СК России выясняют обстоятельства аварийных посадок двух самолетов Ан-24. Оба инцидента произошли сегодня.

Предварительно установлено, что воздушное судно, следовавшее по маршруту Иркутск — Таксимо, вернулось в аэропорт вылета из-за неполадок одного из двигателей. Еще один борт при заходе на посадку повредил при посадке левое крыло. Все завершилось благополучно, пострадавших нет, отмечают в межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Фото: пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводятся проверки по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По результатам будут приняты процессуальные решения.