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5 сентября 2022, 10:00

На Среднем Урале в лесу пропала семья с ребенком

потерялась семья

В числе пропавших ребенок. Фото: группа "ВКонтакте" отряда "ЛизаАлерт"

В Полевском городском округе пропала семья Машаровых. 4 сентября они ушли в лес и не вернулись.

Отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области собирает добровольцев, которые отправятся на поиски 42-летнего мужчины, 44-летней женщины и 11-летней девочки. Место встречи — СНТ "Рябинушка".

Как говорится в группе "ВКонтакте", для похода в лес необходимо надеть подходящую одежду и обувь. С собой предлагается взять фонари, термос с чаем и перекус. "С признаками простуды просьба оставаться дома", — отмечается в сообщении.

Областная газета Свердловской области

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